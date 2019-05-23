尚有1宗庇護申請 德未透露身分

尋求庇護者（asylum seeker）和難民（refugee）並非完全相同。尋求庇護者一般指該人以返回其所屬國家便會因種族、宗教、國籍或政治理念而被逼害作為理由，申請庇護，在這階段其難民資格有待評核，因此並非每個尋求庇護者都會成為難民，但每個難民一開始都是尋求庇護者。

黃李屬難民 張達明料港難引渡

港府與德國簽署了長期引渡協議，港大法律學院首席講師張達明相信，若德國給予黃李兩人難民身分，「收留得你」，港府便很難成功向德國申請引渡兩人。他說，被要求移交逃犯一方，一般由行政機關和法院處理移交申請，若行政機關拒絕，申請移交一方也難有其他途徑引渡。

黃台仰被控暴動、煽惑暴動和煽惑非法集結3項控罪，李東昇則被控暴動和襲警兩罪。張達明表示，難評論相關控罪是否屬於香港與德國之間引渡協議的適用罪行，因這除視乎本地法律，亦要視乎德國的法律。

他說，各國對政治性質控罪的詮釋有鬆有緊，即使控罪表面上不是政治罪行，但被要求移交逃犯一方，也會考慮控罪背後是否涉政治性質；若德國政府認為港府對兩人的控罪是出於政治意圖，是可以拒絕香港申請移交。