難民獲3年居留權 合資格可申定居

官網指提供庇護分為四大種類：「提供庇護」、「難民保護」、「附屬保護」、「國家禁止驅逐」。據外媒引述，黃台仰獲提供的是「難民保護（refugee protection）」，若因種族、國籍、政治理念、宗教等原因而恐懼受到逼害，便會被視為難民。

因政治宗教等恐懼受逼害

德國視為難民

難民可獲3年居留權，亦能不受限制就業，以及家庭團聚；在3年或5年後，若滿足到先決條件，例如有足夠德文水平、能自給自足，便能定居當地。

自2015年敍利亞難民潮爆發後，大量中東難民向德國尋求庇護，總理默克爾接收難民政策漸引起社會反彈。後來德國極右民粹政黨「德國另類選擇黨」崛起，副主席帕茲德斯基（Georg Pazderski）去年底接受本報訪問時雖否認是反難民，但指移民政策有太多問題，嚴重失控。

德國近年亦不時為中國異見者及家屬提供庇護，舉例諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞去年就獲提供政治庇護。

林和立：默克爾政府素重人權

時事評論員林和立稱，默克爾政府素來較尊重人權，但縱使德國收容多名異見者，中德關係仍見良好；他相信是美國總統特朗普上台後，中美關係跌到谷底，德國作為歐盟「大阿哥」，中國戰略上既然不希望美歐聯手，故亦會盡量拉攏德國。林和立並稱目前這是單一事件，但若日後有更多支持港獨、自決公投的人獲其他國家政治庇護，相信北京會高調批評。