黃台仰李東昇難民身分留德 去年獲批 李家超未回應會否申引渡

兩人6月將公開露面

德副領事：難民局審視申請無政治考慮

德國駐港副總領事David Schmidt回覆本報表示，為保護資料不能就個案交代任何細節，聯邦移民及難民局負責審視每宗難民或庇護申請，當局是獨立作出決定，沒有政治考慮（takes decisions independently and free from political considerations）。聯邦移民及難民局亦稱不會評論個案。

黃台仰和李東昇2017年11月保釋期間前往德國，一直未有回港，被香港法庭通緝。《紐約時報》昨引述兩人指他們去年5月獲德國批出難民身分。《金融時報》引述黃台仰稱，選擇往德國是因為當地在人權問題上對中國立場強硬，德國政府未有交代給予他們難民身分的理由，但自己與官員會面時，曾提及面對的控罪是「出於政治動機」。金融時報引述兩人稱，他們獲批難民身分一年後才選擇於現時公開事件，是希望引起對《逃犯條例》修例和六四事件30周年的關注。

李家超稱涉暴力罪行可移交

李家超昨出席立法會會議後回應傳媒，說不評論個別媒體報道或個案。香港與德國有簽訂長期引渡協議，對於暴動罪是否屬於可移交逃犯的罪行類別，他未有正面回應，指可移交罪類包括一些涉及暴力的罪行，而案件如符合逃犯條例的條文要求，執法部門會按一般做法徵詢法律意見，採取適當行動。

警方表示，由於案件已進入司法程序，不作評論，一般來說警方會根據案件情况，循不同途徑追查逃犯下落並將其緝捕歸案。

葉劉批德國侮辱香港法庭

曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀形容德國做法是「侮辱香港法庭」，難民定義是恐懼受政治逼害，德國向兩人批出難民身分，意味不信任香港法庭有公平審訊，是嚴重指控，港府應就此嚴正交涉。對於港府能否引渡二人回港，葉太表示政治理念可作為拒絕移交的理由，承認德國現時接受兩人為受政治逼害的難民，要引渡回港是「相當困難」。

經民聯林健鋒斥黃李二人談逃犯條例「最無資格講、無說服力」，指二人不尊重香港司法制度，不敢接受香港法庭公開審訊，證明他們「身有屎」，事件更令人覺得要修訂逃犯條例。

議會陣線立法會議員朱凱廸形容事件具標誌性，相信德國給予兩人難民身分，是考慮到香港未必有公平審訊、認為暴動罪並非適合罪名，以及發生港獨組織被取締等，打壓政治異見人士的情况惡化。

彭定康指修例是回歸後「最差的事」

另外，前港督彭定康周二（21日）接受《彭博》訪問，就逃犯條例修訂開腔，指修例是香港回歸以來「最差的事（the worst thing）」，破壞一國兩制承諾，並威脅香港獨立關稅區和國際金融中心的地位，若內地開始視香港只是內地的一部分，與其他城市無異，國際社會遲早會認為香港不再擁有獨特地位。

彭定康又稱，修例將移除中港兩地之間的「防火牆」，港人將要面對內地「以法而治（rule by law）」的風險，屆時法庭和執法部門，與黨的旨意之間，便再沒明顯差別。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676