張曉明：在港犯罪只港審不移交

《文匯報》報道，與會者引述張曉明稱港人不必過慮。張提及移交在內地犯罪又逃到香港的內地人，香港人是不用擔心；若港人在港犯事，只會在港審判，亦不用擔心。張曉明本月中接見民主思路訪京團時，也提及即使香港根據《基本法》23條通過《國家安全法》後，港人在港干犯有關罪行，都不會移交內地。

港區人代及政協亦相繼發聲挺港府修例，曾協助特首林鄭月娥競選的全國政協、香港友好協進會副會長陳清霞，呼籲市民「要用理性務實的態度去看待修例」。陳稱通過修例，香港可與全國其他地區的司法機關建立起有效的刑事司法協助關係，犯罪分子將無處可逃，香港的法治更加得以守護。她又稱修例可符合聯合國國際刑事司法協助的標準及做法，政府提出修例條文，已明確規定「三不交」：政治犯不交、死刑犯不交、不符合兩地同屬犯罪原則不交。

政協：行政司法雙把關 媒體監督

陳清霞又指出，有人擔心基於政治理由而被移交內地審訊，但她認為移交逃犯有行政司法「雙把關」，除了法律保障，公眾及媒體監督也將發揮作用。「試想，當移交個案發生時，必將引來社會各界的熱切關注。法庭公開聆訊，媒體廣泛報道，整個移交的緣由和過程必將是透明的、受到廣泛監督的。」陳清霞說不應把修例惡意炒作，將法律問題政治化，企圖趁機打擊特區政府的管治權威。