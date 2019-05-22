李家超晤商界解畫 鍾國斌：釋部分擔憂

行賄過追溯期不追 不碰勞資糾紛

與會的中小型企業聯合會創會主席佘繼標形容，不少香港中小企以往「某程度上要配合大陸的國情，當時賄賂好像是（獲）認可般」，擔心修例後中小企很容易會被引渡到內地受審。他批保安局長沒有回應。

鍾提3修訂 倡港可視察審訊

鍾國斌說，會上很多人關心行賄問題，他說局方解釋內地行賄罪的刑罰，比受賄細很多；追溯期方面，內地相關罪行有追溯期，若追溯期已過，內地不能向香港提出移交要求，他認為李家超解釋後會令部分人安心。

鍾又稱，李家超在會面期間解釋，部分商界擔心的行為，如在內地有勞資糾紛，實際上在香港屬民事行為，而非刑事行為，不會因此被處理。他表明會就條例草案提出3方面修訂，包括將可移交罪行案件判監門檻由3年提升到7年、處理條例追溯期問題，以及要求香港可派員到內地視察審訊過程是否符合人權保障。

另外，公民黨黨魁楊岳橋早前反建議修訂《侵害人身罪》，擴大香港的域外法權，取代政府修例。他昨向立法會主席就該議員法案，申請豁免事務委員會討論的程序，直接交付大會首讀。

明報記者