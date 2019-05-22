李柱銘批林鄭推諉：歐美不出聲 港府會撤回？

李柱銘及多名民主派日前訪問美加，並跟美國國務卿蓬佩奧和眾議院議長佩洛西會面解釋修例。李柱銘向本報表示，外國政府出聲，是因為真的擔心修例影響國民安全，港府卻不理會。他指歐美國家公司在港設立地區總部，並派員到內地，預計了在內地的人員做生意會有法律風險，但現在連在香港的安全也受威脅。

指明知中美角力還提修例 自製「棋子」

對於林鄭月娥昨日說，因為外部介入，中央官員出聲力撐是「理所當然」，李柱銘批評林太推諉，指林太自己「做壞事」在先，觸發市民遊行，處理不好便要中央官員出手。他說就算民主派無到外國游說，港府也不會撤回修例。對於現處中美貿易戰角力，美國利用民主派做「棋子」之說，李柱銘說如果同一邏輯，林太明知中美角力之時還提出修例，才是製造「棋子」給美國，批評林太「自打嘴巴」，為免為中央添煩添亂，更應撤回修例。

李柱銘稱，要改變政府，始終靠港人自己力量，指外國政府只是表達關注，外國政府會否有實質行動，背後有不同考慮。

主管港澳事務的國務院副總理韓正昨日公開挺修例，李柱銘認為，「如果因為認為不能改變，便什麼都不做、不努力，怎對得住下一代？」他指政府想做到既成定局、上街抗議也無用的氣氛，如果因此而放棄爭取，「便正合他們的目的」。

另外，早前與法律界郭榮鏗出訪德國的前政務司長陳方安生，昨日在港台節目《視點31》反駁林太說法，強調政府不能一邊說香港是國際金融中心，但當外國商界對香港法治有憂慮時，便說成是干預內部政策。她並批評林太將過去3屆特首形容為「鴕鳥」是「非常非常不公道」，強調管治威信並非來自一意孤行、罔顧市民擔憂，負責任政府要小心聆聽市民聲音。