民陣6‧9第三度遊行 陳志全籲在港外國人參加

岑子杰又說，在李家超表態直上大會後，民陣在網上收到的信息，一面倒是要求立即發起行動、勿等到7月1日才遊行；過去一周他在社區亦感受到市民擔心，「信不過（特首）林鄭（月娥）會保護港人，為何簽個名（指發出特首證明書）就可將港人身家、財產送回內地？」

人民力量議員陳志全則呼籲在香港的外國人、台灣人加入遊行行列，強調修例一旦通過，影響的不止港人，更會影響所有在香港土地上的人。新民主同盟議員范國威說，將會去信新界東各屋邨，「入信箱，15萬份（單張）」，呼籲市民加入。

香港大學學生會聯院會亦發聲明反對修例，強烈譴責政府及保安局漠視民意。港大、中大、理大及浸大學生會，以及多個民間團體，前日起至周六在各區擺街站，反對修例。

多個紀律部隊協會撐修例

另一邊廂，多個公務員公會亦表態。多個紀律部隊協會昨分別致函特首，表態支持修例。香港警察隊員佐級協會批評，在立法會法案委員會上，有議員作出「匪夷所思」的「荒誕行為」阻礙會議正常展開；又不點名批評有議員對特首人身攻擊，協會對此非常不滿，稱應公開譴責。

消防處職工總會亦致函特首，指「彰顯公義是我們紀律部隊的天職」，支持修例以彌補法例上的不足，「不要讓香港成為罪犯躲藏的地方」。

紀律部隊人員總工會在信中表示，該會「肩負『紀律部隊維持香港安定繁榮』這個基本使命」，認為有責任維護香港的法治精神。另外，政府人員協會、國家行政學院香港同學會、香港公務員總工會亦發聯署聲明支持修例。