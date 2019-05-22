美國會委員會訪港晤議員 包括4建制

毛孟靜引述：中國沒法治

代表團由委員會7名成員和職員組成，包括主席Carolyn Bartholomew和撰寫相關研究報告的Ethan Meick，美國駐港澳總領事唐偉康亦有出席，會面歷時1小時，眾人離開時沒有回應傳媒提問。與會立法會議員包括4名建制派（葉劉淑儀、李慧琼、謝偉俊、周浩鼎）和12名民主派。

綜合與會者引述，委員會代表未有具體談及港府修例後，委員會會否向國會或華府建議回應措施，亦無詳談涉及香港優惠待遇的《美國—香港政策法》，會上主要聆聽議員意見。與會的公民黨郭榮鏗表示，相信委員會極度擔心修例，他強調修例將影響香港國際地位。新民黨葉劉淑儀說，自己向代表團表達美港一向在刑事司法互助上緊密合作，打擊跨境犯罪，引述代表團稱美方亦重視相關工作。

台陸委會質疑修例有政治意圖

李家超：務實尊重討論移交逃犯

另外，保安局長李家超日前提出將修例草案繞過立法會的法案委員會，直接交上大會審議。台灣陸委會昨批評，港府在中方相關部門相繼表態支持修例後，不惜打破正常修例程序，「如此罔顧民意、一意孤行，倉卒且執意推動修法的作為，坐實了大家的懷疑，修法的真實目的只是要暗渡陳倉，別有政治意圖」。

陸委會重申，只要在港或赴港台人被移送到內地的疑慮未消除，台方都不可能同意與港方在修例的前提下溝通，也不會在修例通過後申請移交台灣殺人案疑犯陳同佳。

李家超昨回應陸委會稱，修例後港府會務實尊重地討論台方移交逃犯要求，希望大家可在彰顯公義的原則下推動相關工作。