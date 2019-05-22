韓正撐修例 稱利彰顯港法治 泛民憂「無彎轉」 港付沉重代價

【明報專訊】繼中聯辦和港澳辦表態支持港府修訂《逃犯條例》，身兼港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正昨午在北京會見香港社團時，稱中央政府完全支持港府修例工作，形容修例符合《基本法》規定，有利彰顯香港社會的法治和公平正義。民主派會議召集人毛孟靜承認，中央擺出「勢成定局」姿態，修例似乎「無彎轉」，惟修例後香港將要付出最沉痛的代價。民陣昨日則發起6月9日大遊行反修例（見另稿）。
林鄭指外部勢力加入
中央表態「理所當然」
在韓正發言前，特首林鄭月娥昨早於香港出席行會會議前會見傳媒；曾說不存在「西環治港」及不用「西環」拉票的林鄭月娥昨日表示，在推動修例後期衍生了一些變化，「就是有人所說有外國政府、外部勢力加入，甚至藉此去破壞、影響中央和特區的關係，甚至肆意抨擊內地的司法、人權制度」，稱這便不只關乎修例和港府內部事務，而是「提升到一國兩制甚至是涉及《基本法》的憲制層面」，因此中央駐港機構和港澳辦「要作出一些言論，我覺得是理所當然」。
草案直上大會「艱難決定」
撤回修例「不切實際」
對於政府提出將修例繞過立法會的法案委員會，直接交上大會審議，林鄭月娥形容這是非常艱難的決定，但必須找方法打破困局，而「逼」她撤回修例是不切實際，她希望各黨派議員，特別是非建制派議員，能為了社會去打破僵局，在大會審議修例。
韓正稱林鄭敢於擔當
韓正昨日在北京會見香港福建社團聯會訪京團，表示中央完全支持特區政府正在開展的「兩個條例」修訂相關工作（即《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》）。他在開場白同時提及，林鄭月娥代表特區政府依法施政、積極作為，也敢於擔當，認真研究香港長遠發展，積極參與國家戰略，亦努力破解事關廣大香港市民的切身利益問題，各方面工作都取得很好成績。
與會者指韓正沒提外國勢力
聯會副主席施榮忻回覆本報查詢，引述韓正在會面上提及希望社會各界完善不足，令香港成為法治最完善的地方，並要支持特首和港府施政，不要政治化修例事件，將香港變為政治焦點。施榮忻表示，韓正沒有提到外國勢力介入修例，或事件是否涉及中美角力或《基本法》23條立法問題。
政務司長張建宗昨回應韓正言論，形容中央關心修例是完全可以理解和恰當，不論是國家領導人或中聯辦都是純粹表達關心，關懷香港繼續穩定繁榮。
對於韓正言論是否施壓，新民黨主席葉劉淑儀不點名稱，既然有香港人到美國會見國務卿討論修例，將議題提至如此高的國際層次，「我們國家副總理說幾句關注，有什麼問題？」
民主派會議召集人毛孟靜強調，港府修例後，外國為了懲罰或制裁香港，會拿走香港在貿易上的優惠地位，故即使修例現時或「無彎轉」，仍希望林鄭月娥為香港人着想，三思撤回修例。
公民黨黨魁楊岳橋昨日反駁林鄭月娥「外部勢力」說法，強調外國政府的言行不能直接指揮港府行事，但中央政府的想法卻會直接影響港府，一國兩制的成功取決於國際信任，若港府只懂將「外國亡我之心不死」的說法掛在口邊，是不能保障一國兩制有效運作。
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