韓正撐修例 稱利彰顯港法治 泛民憂「無彎轉」 港付沉重代價

林鄭指外部勢力加入

中央表態「理所當然」

在韓正發言前，特首林鄭月娥昨早於香港出席行會會議前會見傳媒；曾說不存在「西環治港」及不用「西環」拉票的林鄭月娥昨日表示，在推動修例後期衍生了一些變化，「就是有人所說有外國政府、外部勢力加入，甚至藉此去破壞、影響中央和特區的關係，甚至肆意抨擊內地的司法、人權制度」，稱這便不只關乎修例和港府內部事務，而是「提升到一國兩制甚至是涉及《基本法》的憲制層面」，因此中央駐港機構和港澳辦「要作出一些言論，我覺得是理所當然」。

草案直上大會「艱難決定」

撤回修例「不切實際」

對於政府提出將修例繞過立法會的法案委員會，直接交上大會審議，林鄭月娥形容這是非常艱難的決定，但必須找方法打破困局，而「逼」她撤回修例是不切實際，她希望各黨派議員，特別是非建制派議員，能為了社會去打破僵局，在大會審議修例。

韓正稱林鄭敢於擔當

韓正昨日在北京會見香港福建社團聯會訪京團，表示中央完全支持特區政府正在開展的「兩個條例」修訂相關工作（即《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》）。他在開場白同時提及，林鄭月娥代表特區政府依法施政、積極作為，也敢於擔當，認真研究香港長遠發展，積極參與國家戰略，亦努力破解事關廣大香港市民的切身利益問題，各方面工作都取得很好成績。

與會者指韓正沒提外國勢力

聯會副主席施榮忻回覆本報查詢，引述韓正在會面上提及希望社會各界完善不足，令香港成為法治最完善的地方，並要支持特首和港府施政，不要政治化修例事件，將香港變為政治焦點。施榮忻表示，韓正沒有提到外國勢力介入修例，或事件是否涉及中美角力或《基本法》23條立法問題。

政務司長張建宗昨回應韓正言論，形容中央關心修例是完全可以理解和恰當，不論是國家領導人或中聯辦都是純粹表達關心，關懷香港繼續穩定繁榮。

對於韓正言論是否施壓，新民黨主席葉劉淑儀不點名稱，既然有香港人到美國會見國務卿討論修例，將議題提至如此高的國際層次，「我們國家副總理說幾句關注，有什麼問題？」

民主派會議召集人毛孟靜強調，港府修例後，外國為了懲罰或制裁香港，會拿走香港在貿易上的優惠地位，故即使修例現時或「無彎轉」，仍希望林鄭月娥為香港人着想，三思撤回修例。

公民黨黨魁楊岳橋昨日反駁林鄭月娥「外部勢力」說法，強調外國政府的言行不能直接指揮港府行事，但中央政府的想法卻會直接影響港府，一國兩制的成功取決於國際信任，若港府只懂將「外國亡我之心不死」的說法掛在口邊，是不能保障一國兩制有效運作。

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