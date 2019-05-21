胡志偉籲林鄭：修例勿當面子問題

胡志偉月初在立法會答問環節上，形容林鄭月娥為香港帶來的破壞「勁過梁振英」，更指對方「唔死都冇用」。他說政府此前說反修例遊行人數多寡不是重點，否定坊間所有替代方案，加上林太當日形容「現行條例刻意排除內地」的說法是「廢話」，又斷章取義指民主黨以前也支持香港移交逃犯到內地，故即使自問冷靜，也在當刻「忍無可忍，佛都有火」。

「一國兩制正源於不信任」

胡志偉以中英兩國就香港前途談判為例，指當年提出一國兩制，正是源於對內地不信任，若大家當時相信內地制度，便已接受一國一制，回歸前的移民潮正反映市民對香港回歸內地的信心危機。他形容今次修例是製造另一次信心危機，身邊部分從沒考慮移民的中產朋友，近日也因政府提出修例而重新思考，而外國政府和商會也相繼發聲表達憂慮。

他強調，內地缺乏公平審訊，司法制度為黨服務，林鄭月娥堅持修例，讓內地的司法制度「伸長隻手」來到香港，是漠視香港面對的風險，香港不會有能力拒絕內地的移交逃犯申請，因香港與內地並非國與國的對等關係，而是從屬。

形容林鄭剛愎自用致困局

林鄭月娥上任後出現取消參選人資格和高鐵一地兩檢等爭議事件，但民主黨在政府推動修訂逃犯條例後，才首次要求她下台。胡志偉解釋，今次修例帶來的影響比其他事件「更急促、更廣泛」，觸動一國兩制的神經。

他指林太上場時，民主黨是採取觀望態度，但對方卻剛愎自用，視其他人意見等而下之，形容她「性格決定命運」，造成現時困局。

信石禮謙可為港「想多步」

胡志偉本月11日在修例法案委員會會議上，哭求主持會議、同為皇仁書院師兄的經民聯石禮謙勿做「千古罪人」。胡形容對方是自己「尊敬、尊重」的前輩，即使出身建制陣營，很多時仍嘗試在夾縫中尋找合理出路，是議會內其中一名與自己有深交的建制派。胡形容皇仁書院重視包容，接受不同意見，同時有追求自由的氣氛，也重視兄弟情，相信石禮謙很明白自由的重要，能為香港「想多步」。

明報記者 梁智康