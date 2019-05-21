建制：政府先行表態 勝內會自廢武功

政府未等內會最後決定 「一人孭一些」

自建制派和民主派因法案委員會「鬧雙胞」，在議會內發生史無前例的衝突，建制陣營要求將修例「直上大會」的聲音再度傳出。內會主席李慧琼上周四提到，政府可以決定法案何時恢復二讀，但需有足夠通知期，並諮詢內會主席。有建制派形容，李慧琼此舉是將球拋回政府，建制不少人不滿政府遲遲不表態，「當正自己是皇帝，建制派是太監」。

內會上周五曾討論如何處理困局但未有共識，政務司長張建宗被問到政府會否將修例「直上大會」時，僅說會留意內會最後的決定，全面審視。對於最終未待內會有決定政府便先提出直上大會，消息人士說，觀乎上周五內會討論如何解決困局仍在各抒己見，即使等到內會收集意見後，又要再待下次內會討論，周日（19日）政府經內部整體討論後，決定主動提出就草案恢復二讀。

消息人士稱，不論是成立專責委員會或在內會審議修例，都只是會重複亂象，既然多名建制派元老、現任議員都認同以「直上大會」解決困局，政府亦不想再拖，想盡快「直上大會」爭取更多時間討論，聚焦解答條例內容。該人稱，政府提出「直上大會」，只需知會內會，毋須經內會投票授權。

自由黨黨魁鍾國斌昨形容，政府提出「直上大會」能讓議會平靜數個星期。建制派「副班長」、民建聯陳克勤亦稱由政府提出「直上大會」最合適。他相信下次內會要先表決是否取消法案委員會，再決定如何處理草案，包括是否同意政府提出的「直上大會」；而大會對《議事規則》守得較緊，較好控制衝突，但泛民仍有空間提修正案拉布。

民主派反制招數受限

至於泛民的對策，民主派會議召集人毛孟靜說要視乎政府和建制派的姿態。有泛民稱，能提出修正案的數目有限，因立法會主席梁君彥可大規模拒絕；又擔心政府和建制派會「夾計」，在6月12日前以專責委員會方式審議修例「做個樣」。

明報記者