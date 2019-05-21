民陣擬二讀前再遊行 冀動員30萬人

民陣昨晚與多個政團近20人，於特首林鄭月娥出席《明報》創刊60周年酒會的金鐘萬豪酒店外請願，要求政府撤回修例，有請願者欲離開示威區向林鄭月娥遞請願信，被警方阻止。岑子杰批評，修例影響整個社會，但政府對相關質疑視若無睹；修例極具爭議，政府卻在立法會繞過法案委員會，直接交上大會審議。

林鄭月娥昨在酒會致辭期間，與會的藝術家程展緯和黃宇軒高舉「惡法」、「撤回」標語和反修例遊行報道，兩人無叫口號，現場保安無阻撓。黃宇軒事後說，不想騷擾整個活動，故選擇以舉牌「沉默抗議」，「有機會表達意見，我就表達」。

建制料激起民間更大反彈

多於一名建制派議員預料，政府提出將修例直上大會將激起民間更大反彈，預料激發更多人參與反修例遊行。保安局長李家超昨會見傳媒時，被問及會否擔心修例直上大會，令社會撕裂得更嚴重，或引起團體包圍立法會，他沒回應。