政府提修例6‧12直上大會 李家超：法委會失效 消息稱預留最少60小時討論

民主派斥政治自殺 自由黨稱安排理想

民主派譴責政府破壞立法會傳統，形容特首林鄭月娥「政治自殺」和濫權；建制派支持修例直上大會，曾表明反對此做法的自由黨形容這是「最理想的安排」。

消息人士透露，政府預留至少、但不限於60小時在大會討論修例，即約3星期的會議時間；強調若有議員提出修訂，政府亦希望繼續開會解答，倘不夠時間討論修例內容，草草通過並不理想。至於政府是否期望在7月1日前通過修例，消息人士說沒有這規定，惟最後有多少時間討論是由立法會主席決定。

李家超：迫不得已作艱難決定

李家超昨日會見傳媒表示，已去信提出將修例「直上大會」，他形容法案委員會成立逾5周也無法正常運作，政府一直無機會向議員解說，對此遺憾。他說，由涂謹申主持的兩次會議未能選出主席，而石禮謙按內會指引舉行的兩次會議，發生嚴重混亂及肢體碰撞；兩派議員至上周的內委會仍未達成共識，「法案委員會現時審議草案的功能已經失效，我亦看不到現時的困局有任何出路」。李說，政府經審慎考慮後「迫不得已作此艱難的決定」，按《議事規則》第54（5）條，致函內會主席磋商，以期於下月12日就草案恢復二讀辯論。他說若要繼續審議條例，認為「這是唯一可令它（條例）進入務實審議程序的方法」。

內委會主席李慧琼早前邀請議員今午5時前提交處理修例的方案，被問及政府為何不多等幾天、此舉是否不尊重立法會，李家超僅重複稱法案委員會已失效，雙方分歧是「死結」，故作出今次決定。

梁君彥：政府有權 不破壞議規

立法會主席梁君彥上月曾稱草案直接提交大會審議的方法「並不可取」，他昨日說，政府有權決定法案何時恢復二讀，認為做法不破壞《議事規則》，稱回歸前的立法局亦曾一天內三讀通過法案。被問會否在大會為修例辯論設下時限，梁透過秘書處回覆說，在審議安排上，主席會平衡議員履行審議法案的職責和立法機關的有效運作。

民主派會議召集人毛孟靜譴責林鄭月娥政府，形容林太是「政治自殺」，批評政府做法是破壞立法會傳統。她說，技術上政府可只知會內會主席，將法案直接提上大會，但批評此舉是濫用權力。上周初曾表明反對修例直上大會的自由黨黨魁鍾國斌，昨日形容這是「最理想的安排」，稱過去數星期有關修例的爭拗為議會帶來很大傷害，直上大會能讓議會平靜數周。自由黨今日會與李家超會面討論修例，對於若政府最終對修例不作任何修改，該黨會否支持，他說審議修例期間草案可以有變化，不用現在決定立場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676