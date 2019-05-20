輸送管穿洞 牛潭尾濾水廠漏氯水

事發昨晨9時許，消防接報牛潭尾濾水廠有警鐘鳴響，懷疑有危險品泄漏，到場調查後發現濾水廠內有氯水泄漏，事件中無人受傷。

水務署表示，牛潭尾濾水廠使用液態氯作食水消毒，液態氯經氣化後溶入水中變成氯水，再輸送往投放點作食水消毒。昨早事故懷疑由於氯氣儲存室的加氯機房內一條氯水輸送管穿孔，導致氯水漏出，引致氯氣儲存室的氯氣偵測系統發出警報。

水署：無關製氯機組運作

水務署續稱，警報鳴響後保護系統隨即啟動，將氯氣儲存室隔離及啟動除氯系統，氯水輸送系統亦自動關閉，避免再有氯水漏出；氯氣偵測系統自動傳遞警報信號至消防通訊中心，消防到場後聯同該署人員進入加氯機房調查，確定毋須採取進一步行動；事故與現場生產氯氣機組的運作無關。

2017年6月，牛潭尾濾水廠於現場氯氣生產先導計劃期間曾發生氯氣泄漏事故。水務署其後再確認，該濾水廠現場氯氣生產機組曾於2018年8月發生另一宗意外，有小量氯氣在化學反應中產生，並在空氣中消散，無人受影響；本報今年1月報道，水務署未經招標批出3項製氯機組工程予工程師學會前主席、律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程或其聯營公司，有水務署會議文件顯示，署方內部一直對製氯機組運作及保修有憂慮。

港大化學系退休教授馮應昇表示，氯氣一般作消毒之用。處理氯氣時，可以低溫加壓或溶入水中化成氯水；如密閉空間內充滿氯氣、沒有氧氣可致命，但經稀釋後，氯氣的危險性不太高，吸入人體後會產生刺激反應如咳嗽，但不會構成生命危險。食水安全諮詢委員會主席梁廣灝解釋，水務署會於濾水過程中加入微量氯水殺菌，氯氣接觸空氣後會快速稀釋，危險性不高。