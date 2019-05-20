牽連虛擬銀行發展 客戶資訊認證平台開標延期

金管局回覆稱，一直與銀行公會緊密合作，鼓勵業界運用創新科技，包括「專業資訊機構」（KYCU）。銀行公會早前與具有相關專門技術的服務供應商，已接近完成概念驗證，局方希望銀行公會能盡快就有關結論作下一步工作，包括制訂具體發展規劃藍圖，以及逐步構建相關基礎要素。銀行公會及環聯均無回應投標情况。

方保僑：環聯標書須重審

方保僑解釋，第三方平台KYCU能集中管理客戶資料，有助虛擬銀行為客戶認證，據他了解，金管局及銀行公會亦希望盡快推出平台，原計劃在今年初落實並公布招標結果。不過，自環聯事件發生後，銀行公會要重新審視標書，KYCU亦因此延期開標。在KYCU未能推出的情况下，獲發虛擬銀行牌照的機構若推出服務，只能靠自身認證系統為客人開戶。金融界立法會議員陳振英分析，環聯掌握本港最大的信貸資料庫，入標KYCU時自然被視為大熱門，但自去年被揭網上保安問題後，估計已轉為劣勢，其他競爭對手亦相繼重整旗鼓，重燃爭標希望，「本來覺得未必有機會奪標的對手，都會想爭一份」。