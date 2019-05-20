不受金管局銀行公會監管 議員斥態度拖拉

自環聯停止提供網上查閱服務後，現時市民欲查閱及索取個人信貸報告，須先在環聯網站預約。本報記者上周五所見，網站排期最快也要兩個月後，即7月23日才有檔期。

網上服務未重開 索報告現人龍

對於部分市民急欲索取報告，環聯每日在尖沙嘴的辦公室門外派籌，供市民即場排隊索閱。記者上周五到場觀察，早上8時多已有數十名市民輪候。職員表示每日會派約80個籌，並稱「日日都好多人來排隊」，承認排在較後位置的市民，要待有人放棄網上預約才能即日補上位置。

資訊科技界立法會議員莫乃光認為，本港銀行將客戶資料交給環聯牟利，但環聯至今仍「拖拖拉拉」，而環聯並非銀行，在目前機制下，金管局及銀行公會只能通過銀行向環聯施壓。

金融界立法會議員陳振英表示，環聯有權選擇不交報告，但或會破壞與本港銀行的關係，對現有業務模式有重大負面影響，「環聯依賴銀行提供和更新客戶個人信貸資料，一定要和銀行好好合作」。

有銀行業界人士稱，環聯在本港主要收入來源並非個人客戶，而是銀行及金融機構等商業客戶，而且環聯暫停網上查閱服務後，仍可要求個人客戶親身到環聯辦公室查詢，估計對環聯影響有限。