被批「不完整無結論」 認部分查閱環節高風險 環聯保安漏洞報告 銀公「打回頭」

促加強安全改善監控

由第三方評估成效

銀行公會回覆，初步發現環聯網上信貸資料服務平台存在漏洞，須審視和加強網絡系統安全，改善監控流程和管理質素；環聯須提交專業且全面的獨立評估報告，有需要時要提供報告以外的補充資料，亦須委託獨立第三方機構評估措施執行的成效，在落實所有改善措施前，環聯仍會暫停有關服務。

消息：不排除再引入信貸機構

消息稱，公會已收到報告初稿，並向環聯發信提出問題，要求在合理時間回覆，目前不排除任何可保障客戶資料的可能性，包括引入多一間個人信貸資料機構。

金管局則回覆，已與銀行公會要求環聯委託獨立專家檢視保安及身分認證等程序，環聯完成全面保安檢視和在確認保安水平全面提升前，仍會暫停網上查閱服務。

個人資料私隱專員公署則稱，正就事件作循規調查，完成後會按法例決定是否公布結果。

環聯：會持續加強查詢程序

環聯回覆稱，會持續加強網上消費者信貸報告查詢程序，服務恢復後，將立即對外公布。撰寫報告的獨立顧問畢馬威（KPMG）則拒絕回應。

獨立顧問畢馬威撰報告

本報獲悉，被揭保安漏洞後，環聯聘用畢馬威調查，並於今年3月完成長25頁的報告，包括分析環聯網上個人查閱服務不同環節的風險，並將15項「調查發現（findings）」歸類為5個風險級別，當中有一項被歸類為嚴重（Critical），3項被歸類為高風險（High），其餘則為中（Medium）、低（low）和無風險（Informational）。

環聯於上月15日與銀行公會討論該份報告，惟銀行公會並不滿意報告內容。銀行公會上月25日向環聯發出5頁信件，本報得悉當中內容，信中批評報告並無就網上查閱系統的保安措施及整體保安情况，提出任何意見或下結論，形容報告並不完整（incomplete），又稱報告內容出現明顯不一致（discrepancies）的錯處，同一評估項目在不同章節被歸類為不同風險級別，要求環聯盡快重新修訂報告。

銀行公會又在信中提到，環聯須示範新保安措施如何保障客戶，而恢復網上服務至少一周前，須向公會提交計劃書（見表）。

事隔半年交報告

陳振英：兩三月可完成

金融界立法會議員陳振英稱，本報獲得的信件及報告內容與他所知一致，質疑報告已將部分網上查閱程序列為嚴重及高風險，環聯應立即補救，沒理由事隔半年仍未完成正式報告。他又表示，保安漏洞涉及公眾利益，正常應在兩三個月內完成，「至今應該無人覺得滿意（交報告）時間」。

陳振英指出，環聯提交的報告無提出確切可行的堵塞保安漏洞方法，肯定銀行公會有不滿，促請環聯盡快找出漏洞的關鍵，全面加強私隱保護系統，若環聯事件長時間未有進展，他考慮在立法會跟進。

明報記者 梁崇碧

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