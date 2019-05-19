資助院舍社區照顧輪候 明年起擬改二選一

有立法會議員斥政府「造假」、「做靚盤數」，欲令人誤以為服務輪候數字減少。勞工及福利局長羅致光昨回應，新評估機制是由香港大學秀圃老年研究中心的顧問團隊制訂；當局希望提供更切合長者需要的服務，將重點放回社區支援服務，又稱這是長者主要的意願。他強調輪候院舍期間，個案仍可獲得社區照顧服務，當局將在立法會福利事務委員會解釋新安排。

現4萬人申請資助院舍 平均等39月

根據社署數字，截至4月底，本港共有41,073人輪候資助長者住宿照顧服務，其中有13,983人已接受社區照顧服務，成為「非活躍」個案，當這批長者日後有需要，可選擇恢復為活躍個案，繼續輪候院舍住宿服務；最新輪候資助院舍的時間平均為39個月。另外，截至4月底，共有12,547人輪候資助社區照顧服務，平均輪候時間為19個月。

由2003年12月至2018年10月，在257,912個申請個案中，56%被評為適合院舍及社區照顧服務，28%只適合院舍服務，只適合社區照顧服務的有2%。據悉，新機制下，預計適合院舍服務的比例會變為34.6%，適合社區照顧服務的會大增至六成。

安老事務委員會主席林正財表示，現行評估機制不夠精準，令個案自行選擇入住院舍或留在社區。他認為，普遍的人見輪候院舍的隊伍很長，「想買個保險」，會選擇同時輪候院舍及社區服務，以備一旦身體轉差可入院舍，增加「安全感」。他透露，新政策明年推行，今年12月底前接受評估的長者，不受影響，仍可同步輪候資助安老院住宿及社區照顧服務；而在新機制下，社區照顧服務使用者如身體突然轉差，需入住院舍，要重新接受評估及輪候，其間社區照顧服務持續，惟他認為，在舊機制下，即使輪候院舍的非活躍個案恢復為活躍，仍需時輪候，故他認為無大分別。

轉申請須再排隊

張超雄批變相加長輪候

立法會議員張超雄認為，社署轉新機制是為「做靚盤數」，而新制度下，個案如需入住院舍要重新排隊，變相加長輪候時間，政府應增加社區照顧服務名額，如上門服務。立法會福利事務委員會主席鄺俊宇批評，新機制做法不能接受，政府只是在「造假」，令人誤以為服務輪候數字減少，無法解決長者輪候院舍及社區照顧服務的需要。

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事梁文亮表示，長者身體情况或會急轉直下，她擔心在新機制下，長者遇突發情况，轉至輪候院舍期間無服務承託。她認為，至少在現行機制下，非活躍輪候者縱使需輪候，亦非從頭來過，起碼不用等候那麼長時間。