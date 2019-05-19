安老服務編配評估 將納認知缺損

現時只計身體殘障

認知障礙無法輪候住宿服務

社署現時沿用的評估工具，只評估長者身體上的缺損，被評為有中度或嚴重缺損的長者，可輪候資助院舍服務。不過，患有認知障礙的長者，如身體機能無問題，無法輪候住宿服務。

基督教家庭服務中心服務總監唐彩瑩說，身體有缺損而同時患認知障礙的長者，現時輪候院舍亦是「同一條隊」，輪候時間同樣是平均39個月。

安老事務委員會主席林正財表示，明年推行的新評估工具，除評估個案的身體缺損，亦會評估認知缺損，為認知障礙症患者編配服務。他形容，新評估工具將較現行的複雜，每一項評分將更仔細，問卷會更長更精準。

有特殊需要可獲加分

根據新機制的評分標準，評估員首先會評核個案所需服務及其身體狀况，之後會有「多一重保險制度」，將個案的特殊需要考慮在內，例如肺病患者需要長期吸氧氣，將會加分。

林正財表示，下月起，幾千名評估員將重新接受培訓，學習使用新系統；12月底前評估的個案，將按舊機制輪候服務。被問及預計新機制落實後，輪候院舍的時間會否增長，他說難以評估，期望政府可加大服務供應。

社署表示，新的工具加強了臨牀數據的應用，能更有效分辨長者對社區照顧服務和院舍照顧服務的不同需要，並將因認知缺損而產生的護理需要納入考慮中。負責研究的香港大學秀圃老年研究中心亦改良服務配對機制，以確保最有需要的長者能優先接受服務，並避免長者過早入住院舍。