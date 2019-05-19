官問是否認得兒子：梗係認得 你以為係狗呀？

索精神報告還押小欖

根據控罪，被告駱潤姚被控於本月16日，在秀茂坪康達（順天）護老中心內的走廊，非法殺死張惠芳。

控方告知法庭，被告拒絕由當值律師代表。法庭書記和裁判官鄭念慈其後數次大聲問被告的名字、能否聽到他們的說話、是否毋須律師協助，及是否明白控罪後，被告才回應：「聽到咪聽到囉」、「行得正企得正使咩律師幫」、「根本我冇做又冇見到，告咪告囉，佢話係咪係……告死佢」。

「根本我冇做，告咪告囉」

控方又表示，調查期間已發現被告精神狀態似乎有問題，申請將案件押後至本月31日，以索取兩份精神科報告，判斷被告是否適合答辯，並因案情嚴重而反對被告保釋。

鄭官一度欲向被告解釋情况，惟被告回應：「我根本乜都冇做，點認，認咩呀？」其後繼續自言自語，並側身背向鄭官。鄭官遂向被告兒子了解情况，並再問被告是否認得兒子，被告說：「咁多人行出嚟，係仔就梗係認得，仔周圍認，你以為佢係狗呀……」鄭官最終批准控方申請，並下令被告還押小欖。

【案件編號：KTCC974/19】