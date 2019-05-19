涉誤殺院友 婆婆腦退化無覆診 兒子庭上痛哭 對死者抱歉

犯人欄內自言自語

坐着輪椅的被告駱潤姚，昨於犯人欄內多次自言自語，似乎未能明白正進行的法律程序。裁判官遂問被告家屬有否到場，婆婆的次子先舉手示意，惟隨即亦激動痛哭至無法回答問題，長子其後上前代答，說母親患有腦退化，未能明白庭內情况，形容母親未能清楚講及最近的事，有時更無法認出兒子。裁判官最終決定為婆婆索取精神科報告，婆婆其間還押小欖精神病治療中心。

婆婆家人其後在庭外說，婆婆在內地農村成長，雖曾來港生活，但仍不時返回內地居住，後來亦選擇在內地過退休生活。不過，婆婆前年年尾跌斷盆骨，家人遂帶婆婆回港接受手術。在聯合醫院治療期間，家人發現婆婆「個腦開始亂」，及後確診患腦退化症。因家人沒能力貼身照顧，故安排婆婆入住安老院，打算讓婆婆在港安享晚年。

家人以為「記唔記得冇問題」

婆婆家人以為腦退化症「唔會咁大件事」、「記唔記得冇問題」，只望婆婆「開心就得」。婆婆入老人院後，家人不時到院舍探望，亦會帶她外出飲茶，惟沒再為婆婆安排覆診，亦不清楚院舍是否知悉婆婆確診患腦退化症一事。

可是，婆婆入住安老院後性情大變，曾幻想被綁架，與院友和中心職員的關係亦時好時壞。對於發生命案，家人感到非常震驚。

入安老院後曾幻想被綁架

對於事件造成院友離世，婆婆的家人對死者和死者家屬表示抱歉，直言事件是悲劇，亦令他深感心痛和無奈，並一度眼泛淚光道：「（快）90歲人搞成咁，寧可死咗佢，唔好咁痛苦。」

眼見婆婆須還押小欖，家人除了擔心患「三高」的婆婆的起居飲食外，亦表示不熟悉法律程序，打算尋求社工援助。

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