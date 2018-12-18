囚菲港人決覆檢 菲媒：製毒罪脫控方研上訴

已送馬尼拉監獄 家人暫失聯

正在北京述職的特首林鄭月娥，未有正面回應有否向國家主席習近平提及事件，稱若家屬決定上訴，特區政府會與菲律賓當局交涉，要求4人獲得合理審訊及人道對待。

4名港人梁樹福、盧榮輝、郭金華及陳國棟，被控於2016年7月在菲律賓蘇碧灣對開海面一艘漁船製毒及藏毒，上周五（14日）在菲律賓奧隆阿波法院被判藏毒罪成。梁樹福的女兒梁詠琳昨晚表示，當地監獄逢周一才可致電，昨早致電時，發現4人在判刑翌日已被送到馬尼拉監獄服刑，暫未聯絡到他們。

家屬昨晚與協助他們的立法會議員涂謹申開會，涂會後稱家屬已決定就判決提出覆檢或上訴，至於具體循何途徑，要進一步研究判辭再決定。他說昨晨與入境處官員會面，主要討論案情、證據及當地司法程序，亦有談及4人獄中待遇問題，又希望林鄭月娥在外交層面上就事件表達強烈關注，相信會令菲律賓政府更小心衡量案情。

倘上訴 林鄭：會與菲交涉爭合理審訊

林太在北京被問及有否向習近平提出事件時未有直接回應，稱不需要每個個案都向習匯報。林太表示，要尊重當地法律，如港人在外真的犯了錯，「我都不能夠盲目支援港人，一定要推翻裁決」，但她稱「假如他們（家屬或4名港人）決定上訴，我作為行政長官、或保安局長一定會和菲律賓交涉，希望他們得到合理審訊，在被監禁期間一定會為他們爭取人道對待」。

保安局長李家超說，昨已與外交部駐港特派員公署會面，對方承諾會提供一切協助。李稱他亦會致函菲律賓駐港總領事，要求確保4人獲得公平審訊及保障其合法權益。

此外，菲律賓《馬尼拉公報》引述當地高級助理檢控官Juan Pedro Navera稱，事發時警方在漁船上找到製毒機器，但法院判4人製毒罪不成立，擔心會成為日後案件的脫罪理由，正研究提出上訴。