習近平讚「志不求易」成績佳 談23條否 林鄭：不能透露

習近平在開放予傳媒拍攝的開場白環節，讚揚過去一年林鄭月娥帶領特區政府「勇於擔當、積極作為」，堅定維護「一國兩制」方針和《基本法》，認真謀劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，着力破解事關廣大居民切身利益的問題，努力為青年人成長和發展創造條件，體現了「志不求易、事不避難」的精神，取得了良好成績。他又說未來會堅持一國兩制方針不動搖，支持港澳融入國家發展大局。

李克強：對林鄭工作充分肯定

林太早上亦向總理李克強述職，李稱中央政府對林鄭月娥「工作給予充分肯定」，又指中央堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格按憲法和《基本法》辦事。

林鄭月娥向習近平述職開場發言，感謝習近平對香港的關懷和批示，以及中央對香港的大力支持。林太之後見記者，說會上她重提習近平早前提出的「四點希望」，希望香港更主動積極參加未來進一步的改革開放、融入國家發展大局、參與國家治理體系，以至用好香港的國際連繫，講好一國兩制成功落實的香港故事。