提獨立關稅區 李克強讚港經濟穩 林鄭述職 稱一國兩制下港經貿自由

劉兆佳：有意讚揚 無關《美港政策法》

去年同一場合，李克強的開場白主要談及經濟和發展，沒有提到香港的獨立關稅區地位（見表）。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，李克強是因應國際局勢風雲變幻，美國保護主義、單邊主義抬頭，令近年多個國家經濟都面對嚴峻挑戰，總理有意讚揚香港作為細小經濟體，同時是獨立關稅區和自由港，不可採取保護手段制訂政策應對國際形勢變化，但在此情况下能保持經濟平穩增長「的確不容易」。劉兆佳認為，李克強言論與近期談及的《美國—香港政策法》無關，他指香港在回歸前已取得獨立關稅區地位，回歸後寫在《基本法》中，此地位是由主權國批准，別國是否承認不影響香港此地位。

談美政界提撤特殊地位 林鄭：不怕上綱上線

林太見記者時被問到李克強的說法是否因中美貿易戰處於緊張狀態以及香港從中扮演的角色。林太稱不演繹領導人的說話，指「一國兩制」下香港獨有的制度是可在《基本法》下自行處理經貿事務，香港是世貿組織創始成員，可以自己去談判、簽訂自由貿易協定，她相信領導人是說可繼續做「一國兩制」下可做的工作。

被問到有議員稱，美國政界提到若出現5種情况包括再DQ議員，便有可能撤銷香港獨立關稅區地位，林太回應說「不明白為何外國的國會、政府、政治人物或智庫可以強加一些條件於香港」。她強調香港依法辦事，不怕有人上綱上線，香港獨立關稅區的安排是不只優惠香港，重申現時有8700多間海內外公司在香港設立區域總部、辦事處等，亦有20多萬億元投資及2000多間上司公司，是互惠的環境，並非是要符合部分國家或經濟體的要求才得到的待遇。

商界：李向國際說明港地位不能抹煞

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌認為，香港的獨立關稅區地位對中國發展有很大助力，是中國對外窗口，亦是外國企業投資的平台，認為李克強的說話是向國際說明這地位不能抹煞。

早前訪美向美國國務院官員講述香港情况的民建聯周浩鼎認為，香港社會近日擔心獨立關稅區地位會動搖，總理是向港人「派定心丸」，重視香港一國兩制下的特殊貿易地位。

公民黨黨魁楊岳橋稱，中央特意提及香港獨立關稅區地位，合理推斷是與最近發生的事有關，亦相信中央有意確認香港特殊地位的重要，但他強調香港的特殊地位非「石頭爆出來」，若要維繫便是靠一國兩制，並非自稱特別，別人就會賣帳。

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