商業競爭為由拒公開財政 保育學者斥牽強

營運美荷樓青年旅舍的香港青年旅舍協會向本報解釋，該項目「以商業模式運作」，帳目屬「極為敏感」的資料，若公開恐對「日後競爭及業務造成影響」。

石屋稱曾承諾不向第三方披露

營運石屋家園的永光鄰舍關懷服務隊則稱，曾承諾「不得向第三方透露」經營狀况，惟沒有提及向誰承諾。營運饒宗頤文化館的香港中華文化促進中心及We嘩藍屋的聖雅各福群會表示，已將帳目交發展局。至於營運雷生春堂的香港浸會大學，則沒解釋為何不透露財務狀况。

衡量活化項目非只着眼利潤

香港大學建築保育學部主任暨副教授李浩然認為，參與活化計劃的機構獲公帑資助，屬慈善機構，理應定期公開帳目，「一旦用到公共資源，在外國亦一定要公開帳目，全部要公開」，李又批評有營運者以「商業競爭」為由不公開財政狀况解釋「牽強」。

不過李浩然強調，衡量活化項目成功與否不應只着重金錢利潤，更重要是看「社會利潤」，亦即項目活化後對社會的利益，若公開帳目，外界可更了解其資金運用，包括對回饋社會投放多少資源。