記者查詢後 大澳酒店綠匯學苑披露收支

考慮增加透明度

信和置業旗下的香港歷史文物保育建設，屬活化計劃中唯一以私人公司註冊的營運者，唯一股東是高隆有限公司，而高隆唯一股東是信置副主席黃永光。

香港歷史文物保育建設雖屬免稅的慈善團體，公司章程亦有規定所得收益不能由董事或股東收取，卻因屬私人公司，毋須在公司註冊處披露帳項。

香港歷史文物保育建設有限公司回覆本報表示，大澳文物酒店自2012年開業後首5年，酒店累計收入約6072萬元，累計毛利920,493元，來自客房及餐飲的收入佔比相若。酒店前身為舊大澳警署，9間客房每天平均房價約1860元，入住率平均近八成半，住客以本地人為主。

該公司經理郭鎧怡表示，現時披露收支數據並非因過往「隱瞞」，酒店過往亦曾公開到訪人流及入住率等數字，「（我們）從來無刻意隱瞞某些數字」。翻查資料，酒店曾承諾收入扣除成本後，撥作支持大澳社區保育。

郭鎧怡稱至今已向大澳社區投入逾200萬元，其中約76萬元用於去年「天鴿」襲港時向大澳居民提供援助。

綠匯首兩年赤字140萬

至於負責營運大埔綠匯學苑的嘉道理農場暨植物園，亦披露首兩年營運赤字共約140萬元。