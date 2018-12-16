林鄭上京述職 稱大灣區規劃明年初出台

稱明年更主動融入國家大局

林太說，一年一度述職是向領導人匯報過去一年工作的機會，包括政治、經濟、民生各方面。她稱香港明年一定會更積極、主動融入國家發展大局，而粵港澳大灣區發展的規劃會在明年初正式出台，會為香港帶來很多機遇。

內地研究員稱

需待貿易談判明朗

廣州市社科院研究員彭澎指出，粵港澳大灣區成功與否有兩大關鍵點，一是能否對標三藩市灣區打造「中國矽谷」，即靠創新驅動，如「發動機」般帶領世界經濟發展，否則就只是原先志在建成「世界工廠」的《珠三角地區改革發展規劃綱要》換個名字，不過中國發展創新面臨貿易戰影響，比如近日電訊巨頭華為受到打壓；二是能否在一國兩制下形成自貿區或自貿港，一旦建成跨越不同制度、關稅區的自貿區或自貿港，將有世界性的示範意義，超越其他灣區，不過這意味更加開放的政策，與收縮、封閉的貿易戰應對措施會互相對冲。

彭認為，如果大灣區規劃在貿易戰結束前出台一定會「打折扣」，只有在中美貿易談判有較明確的結果後，才可能推出一個真正「開放、向前邁進」的版本。

林鄭月娥昨抵達北京，出席由康文署在國家文化和旅遊部恭王府博物館舉辦的「口傳心授：香港特別行政區非物質文化遺產」展示月開幕儀式。她致辭時說，特區政府致力提高對非物質文化遺產的認識和重視，推出多項措施，包括編製香港非物質文化遺產清單，本港亦先後3次向國家文化和旅遊部申報，成功將10個香港項目列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

林太今日料獲國務院副總理、中共中央港澳工作協調小組組長韓正接見，亦會拜訪國務院港澳辦。