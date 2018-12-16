灑錢擾秩序可囚1年 執錢交警方免墮法網

陸偉雄說，根據《公安條例》17B（2），若有人在公眾地方作出擾亂秩序的行為，當行為可能導致破壞社會安寧，即屬犯罪。事件中灑錢行為曾令市民起哄，一度引發混亂，等同破壞社會安寧；如證實犯案者為製造宣傳效應而作出相關行為，將被視為意圖激使他人破壞社會安寧。一經定罪最高可罰款5000元及監禁12個月。他續稱，有人或以自己未參與灑錢行動為由，聲稱與案無關，然而，法律上可根據「伙同犯罪」，認知犯法行為者，即使無親身參與的當事人亦可一併定罪。

倘證物主想派錢 執錢未必犯法

至於拾錢市民是否違法，陸稱一般而言，市民拾遺不報屬違法。2014年平安夜發生解款車跌錢箱事件，當時途人及駕駛者「執錢」，經點算後總值約1500萬元鈔票被取去，事後3人被判盜竊罪成，最高被判監5個月。今次事件中，如證實撒錢者有意「派錢」，他指即證明放棄其財產主權，市民拾錢時並無涉及不誠實地取得屬於他人財產的意圖，故未必犯法；惟今次物主意向未明，他奉勸市民可將撿獲金錢先交予警方，以免誤墮法網。

事件中警員到場取走市民撿拾的鈔票並登記，陸指此舉為警方出於保障財產的目的。從警方接收財物計，3個月內如物主無領取財物，或否認其財物主權，警方之後會將財物歸予登記撿獲的市民。