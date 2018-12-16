深水埗天降鈔票3分鐘 警列行為不檢

人群哄搶 有人爬簷篷執錢

網上流傳片段，網名為「幣少爺」的黃鉦傑，昨午2時許於深水埗福華街高呼「錢係可以從天而降嘅！」其後有大量紙鈔從鄰廈灑落，引來途人駐足拍攝，有人驚呼「真係有錢跌落嚟」，有人跳起伸手拾錢。「鈔雨」分多次灑下，大量「紅衫魚」半空飄揚，人人引頸以待，鈔票降落時隨即爭相搶拾，有人爬上港鐵站出口頂部鄰近唐樓簷篷撿拾「漏網之魚」。

黃鉦傑昨晚現身西貢寓所，向記者表示與撒錢事件無關，又說「神秘人幾有心，的確係開心咗一日」、「冇特別嘢想講，希望大家開心」。

記者到場採訪時，福華街近桂林街附近道路均站滿途人，擠得水泄不通，大部分人看着大廈簷篷位置，等候大風吹，讓零星鈔票飄落。警方接報到場維持秩序，並登上疑撒錢位置的金華大樓天台調查，其後有探員以長棍撿取擱於簷篷的鈔票。有市民拾獲「紅衫魚」後穿梭於人群離去，被警員發現，即追上取回鈔票並登記其資料。大批警員其後分佈在人群各處，陸續向他們接收所拾獲的鈔票及登記資料。至昨晚9時許仍有警員在附近巡邏。

目擊情况的13歲嚴同學說，灑錢奇景為有生以來最難忘一幕，過程維持約3分鐘，估計逾300人圍觀，他們「十幾人爭一張銀紙」，多次發生碰撞，情况混亂；又稱一名婦人爬上一大廈簷篷「一路笑一路執」，但自己動作不夠敏捷，運氣亦不夠，一張都沒拾獲。現場一度傳出再有新一輪「灑錢」行動，故在場人潮遲遲沒散去。

附近有商戶稱，鈔票漫天飛揚，人群歡呼聲不斷，情形有如嘉年華，亦有檔販指情况混亂，影響生意。在附近幫忙看守報紙檔的鄧女士稱，街道上人群洶湧，因怕會被踩撞，不敢步出湊熱鬧。售賣牀被的店主劉女士則形容「啲人搏命執」，自己反被人群嚇倒不敢走近。

警檢5000元現金 暫無人被捕

警方昨午2時45分接獲多人報案，警員到場檢獲約5000元現金，案件暫列在公眾地方行為不檢，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

facebook專頁「幣少爺-新世代礦業」昨在「灑錢」行動後貼文，稱「幣少」所推加密貨幣是新事物，「不被廣大市民認可，就可以比人話係騙子」，另預告今午直播向明哥買飯票派給長者。據金管局總裁陳德霖9月於財資市場高峰會的發言，虛擬資產並非金錢或貨幣，有意參與其投資或投機者不應心存幻想，以為它們總有一天會變成金錢或貨幣，可以作為交易媒介。