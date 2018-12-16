律政司不控梁 林鄭：司長願回應 議員促鄭若驊到立會解釋 籲先公開內部法律意見

一直跟進UGL事件的民主黨立法會議員林卓廷昨稱不會接受鄭若驊只見記者「答幾條Q（問題）」當交代，又說早前已去信立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬，要求鄭若驊出席會議接受質詢，解釋不檢控詳細理據，及要求廉政公署查得的資料尋求獨立法律意見，否則將提出對她的不信任動議。

港大法律學院首席講師張達明表示，律政司長要解釋為何偏離過去做法，不外聘獨立法律意見。他強調程序緊要，梁振英身為國家領導人，律政司不能讓人有偏袒的感覺（質疑見表）。

被問不外聘意見是否雙重標準

林鄭稱沒參與沒法回應

律政司過去處理多宗涉及公眾人物的案件都曾外聘尋求獨立法律意見，包括2003年決定不就前財政司長梁錦松涉嫌「偷步」買車提出檢控。林鄭月娥昨日見傳媒時被問到律政司是否雙重標準，她重申《基本法》下檢控工作由律政司進行，不受干預亦適用於行政長官，每件案她都不會參與，所以她沒法回應相關提問。

林太稱，留意到廉署完成調查後亦交予審查貪污舉報諮詢委員會，他們都認同毋須跟進，其後律政司亦發出聲明解釋，「但如果立法會議員或社會各界希望能夠知道更多的理據，我相信律政司長稍後亦很願意回應」。

梁美芬：律政司今次有膽有膊頭

立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬昨日稱會「審時度勢」，現正檢視委員會過去做法，會在本周三的會議上聽委員意見，不排除投票決定；並說會盡快與鄭若驊聯絡，了解其意向。梁昨在電台稱，律政司內部無能力及沒有相關專長時，才需尋求獨立法律意見，不能「一不請外聘便說違反程序」，又形容律政司今次的做法反而「有膽、有個膊頭，承擔了一個決定」。

委員會19名委員中，計及梁美芬，建制派佔有12人。本身為律師的工業界吳永嘉認為鄭若驊不需到立法會交代，又說外聘法律意見不是必然。委員、自由黨黨魁鍾國斌表示，「既然特首都不介意鄭若驊交代，鄭到立法會交代，我都不介意。」

民主黨涂謹申和許智峯都有去信要求梁美芬邀鄭若驊到立會交代。涂表示，南丫海難案件不檢控涉事者的決定，與重大公眾利益有關，律政司都有外聘法律意見，甚至向立會交代報告，而梁振英作為前特首，與他有關的案件不外聘意見，令人質疑「官官相衛」。

公民黨黨魁楊岳橋說，律政司應先公開內部的法律意見，解釋不檢控梁振英及為梁修改相關專責委員會「研究範疇」的民建聯周浩鼎；他指前律政司長梁愛詩亦曾就「胡仙案」到立法會解釋不檢控的決定，UGL案涉重大公眾利益，鄭若驊應到立法會交代。

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