李國章續掌港大校委會3年

【明報專訊】政府昨刊憲公布香港大學校務委員會主席李國章連任，任期3年，明年1月1日起生效。港大學生會及港大校友關注組召集人兼立法會議員葉建源均表示對決定感「失望」，稱校委會未有帶入或考慮師生聲音。
學生會校友關注組均表失望
現年73歲的李國章，2016年獲時任特首梁振英委任為校委會主席，任內其言論多次引發爭議（見表），如曾批學生圍堵校委會的行為如「吸了毒」。本報今年8月曾報道，政府有意讓李國章續掌港大校委會。
港大學生會會長黃程鋒表示對任命感失望，稱對李國章續掌校委會「沒有信心」，認為李經常「失言」，又表示校委會主席顧問委員會未有聽取學生意見。黃程鋒又說，未來3年，校委會需要處理的事項，包括法律學院院長、首席副校長及副校長（學術人力資源）等人事任命。
葉建源亦同樣表示失望，稱自從李國章掌校委會後，校委會變得較以往「封閉」，委員需嚴格執行保密制度，以致有時即使是一些「不是特別敏感」的議題亦不可對外談論，阻礙校委會與師生的溝通。他又稱未見李國章任內有突出表現，期望李日後可增加校委會透明度，加強對外溝通，又期望李可保障院校自主及學術自由。
港大發稿指出李國章對獲委任感高興及榮幸，期望可與校長及校委會成員等繼續努力；而校長張翔亦表示歡迎李國章續任校委會主席。
李國章昨出席基本法委員會委員劉迺強的設靈儀式，被問有學生等對其任命感失望，李國章對傳媒回應指「他們有他們的意見」，隨即離開。
除港大外，政府任命職業訓練局和香港工業總會的前主席陳鎮仁，出任浸會大學校董會主席；而全國政協委員、現任理大校董會副主席林大輝，則接任理大校董會主席，二人任期同為3年，並於明年1月1日生效。
陳鎮仁回覆本報表示，對任命感到「驚奇」，亦承認對浸大認識不多，未來會多花時間了解浸大。他又表示自己曾任職業訓練局主席，按以往的經驗，希望大學未來可以做到學生「享受在校園的生活，大學學術和研究亦可一同進步」。被問浸大近年發生爭議事件如年初的「普通話事件」等，陳表示亦有留意，他期望上任後可多與學生交流，了解年輕人看法，同時亦會分享自己的人生經驗，讓學生可從不同角度思考問題。