李國章續掌港大校委會3年

學生會校友關注組均表失望

現年73歲的李國章，2016年獲時任特首梁振英委任為校委會主席，任內其言論多次引發爭議（見表），如曾批學生圍堵校委會的行為如「吸了毒」。本報今年8月曾報道，政府有意讓李國章續掌港大校委會。

港大學生會會長黃程鋒表示對任命感失望，稱對李國章續掌校委會「沒有信心」，認為李經常「失言」，又表示校委會主席顧問委員會未有聽取學生意見。黃程鋒又說，未來3年，校委會需要處理的事項，包括法律學院院長、首席副校長及副校長（學術人力資源）等人事任命。

葉建源亦同樣表示失望，稱自從李國章掌校委會後，校委會變得較以往「封閉」，委員需嚴格執行保密制度，以致有時即使是一些「不是特別敏感」的議題亦不可對外談論，阻礙校委會與師生的溝通。他又稱未見李國章任內有突出表現，期望李日後可增加校委會透明度，加強對外溝通，又期望李可保障院校自主及學術自由。

港大發稿指出李國章對獲委任感高興及榮幸，期望可與校長及校委會成員等繼續努力；而校長張翔亦表示歡迎李國章續任校委會主席。

李國章昨出席基本法委員會委員劉迺強的設靈儀式，被問有學生等對其任命感失望，李國章對傳媒回應指「他們有他們的意見」，隨即離開。

除港大外，政府任命職業訓練局和香港工業總會的前主席陳鎮仁，出任浸會大學校董會主席；而全國政協委員、現任理大校董會副主席林大輝，則接任理大校董會主席，二人任期同為3年，並於明年1月1日生效。

陳鎮仁回覆本報表示，對任命感到「驚奇」，亦承認對浸大認識不多，未來會多花時間了解浸大。他又表示自己曾任職業訓練局主席，按以往的經驗，希望大學未來可以做到學生「享受在校園的生活，大學學術和研究亦可一同進步」。被問浸大近年發生爭議事件如年初的「普通話事件」等，陳表示亦有留意，他期望上任後可多與學生交流，了解年輕人看法，同時亦會分享自己的人生經驗，讓學生可從不同角度思考問題。