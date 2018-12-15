鄧龍威藏毒案 林鄭助取關鍵紀錄提上訴

鄧龍威於2000年6月在菲律賓涉嫌藏毒被捕，案件到2011年才審理，其間他一直被扣押在當地監獄。法庭裁定鄧藏毒罪成，判囚終身。

鄧2011年判囚終身

菲律賓警方在一審時稱，2000年6月1日至12日，一直監視鄧在當地的販毒行為，但鄧堅稱自己無辜，強調自己是6月19日才入境菲律賓。鄧今年將案件上訴至當地終審法院，法庭要求他在8月的限期前提交上訴文件，包括當年的出入境紀錄；但本港入境處稱，出入境資料只保留10年，2000年的出入境紀錄已銷毁。

鄧的親友及多名立法會議員去信林鄭月娥，要求特區政府協助，林鄭月娥其後去信杜特爾特，提出希望對方協助鄧取得當年的出入境紀錄。事件最終出現轉機，中國駐菲律賓大使館在提交終審文件限期前一日，收到菲律賓移民局的文件，證實鄧是在6月19日才入境菲國，與警方說法不符。鄧其後正式向終審法院提出上訴，他當時曾預料一年內會有結果。