鄧龍威藏毒案 林鄭助取關鍵紀錄提上訴

【明報專訊】港人涉菲律賓毒品案件非首例。另一名在菲律賓捲入藏毒案的港人鄧龍威，已被扣押當地監獄18年，他於今年9月正式提出終極上訴，過程亦困難重重，當地法庭曾要求他在今年8月的限期前，提交一份關鍵的出入境紀錄，才可提出終極上訴，但本港入境處已銷毁當年的紀錄，最終特首林鄭月娥介入事件，去信菲律賓總統杜特爾特，鄧終在限期前，從菲律賓移民局取得該份關鍵文件。
鄧龍威於2000年6月在菲律賓涉嫌藏毒被捕，案件到2011年才審理，其間他一直被扣押在當地監獄。法庭裁定鄧藏毒罪成，判囚終身。
鄧2011年判囚終身
菲律賓警方在一審時稱，2000年6月1日至12日，一直監視鄧在當地的販毒行為，但鄧堅稱自己無辜，強調自己是6月19日才入境菲律賓。鄧今年將案件上訴至當地終審法院，法庭要求他在8月的限期前提交上訴文件，包括當年的出入境紀錄；但本港入境處稱，出入境資料只保留10年，2000年的出入境紀錄已銷毁。
鄧的親友及多名立法會議員去信林鄭月娥，要求特區政府協助，林鄭月娥其後去信杜特爾特，提出希望對方協助鄧取得當年的出入境紀錄。事件最終出現轉機，中國駐菲律賓大使館在提交終審文件限期前一日，收到菲律賓移民局的文件，證實鄧是在6月19日才入境菲國，與警方說法不符。鄧其後正式向終審法院提出上訴，他當時曾預料一年內會有結果。