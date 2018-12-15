菲藏毒案4港人囚終身 片段顯示背囊搜毒有疑點 家屬指菲司法太恐怖

入境處回覆稱，自2016年接獲求助後，一直透過外交部駐港特派員公署及中國駐菲律賓大使館了解及跟進。大使館多次探視當事人了解羈留情况，並要求當地公平審訊，以確保當事人合法權益。大使館人員昨出席審判，並陪伴當事人家屬。入境處會繼續與當事人家屬、公署和大使館聯繫，亦會請大使館安排盡快探視當事人，向他們提供協助。

背囊被移另一房間 後發現毒品

案發2016年7月，菲律賓警方帶同傳媒，在蘇碧灣對開海面截查一艘漁船，當時漁船上有梁樹福、盧榮輝、郭金華及陳國棟4名港人，其間警方稱在梁樹福背囊搜出500克毒品安非他命，並檢獲一台懷疑製毒機器，即場以涉嫌製毒及藏毒罪拘控4人。4人堅稱無辜，去年5月菲UNTV電視台記者以辯方證人出庭，提供一段新聞片段，顯示執法人員首次搜查背囊時，未有發現可疑毒品，但該背囊在離開眾人視線被移到一房間後，就發現毒品，該片段獲准呈堂，被視為4人無罪的關鍵證據。

案件前後審訊逾兩年，當地法院昨早10時許頒下判決，裁定4人藏毒罪名成立，判處終身監禁及罰款500萬比索（約74萬港元），但製毒罪名不成立。

判辭指警方口供可信 無證據插贓

根據60多頁判辭，法院認為菲警方即控方證人口供直接及可信，詳細描述執法經過，指案發當日在梁樹福背囊內，發現一個啡色紙袋，內有膠袋，裝有白色粉末，經化驗後確認是冰毒。法院亦質疑辯方傳召記者作為證人的可信性，指記者作供時，沒有見到、亦無證據顯示背囊內搜出的毒品是插贓，而且記者亦有報道在漁船上搜出毒品，質疑與其庭上講法不一。

法院並認為，4人於2016年7月4日共同到菲律賓旅遊，有強烈證據顯示梁樹福串謀其餘3人共同犯案。法院又質疑4人聲稱是受聘到當地，把漁船駛回中國的說法，又指4人未能解釋事件，認為4人不可信。

被告多名家屬昨到場聽審，聞判後情緒激動，有人在庭外痛哭。梁樹福女兒琳琳在庭外受訪時亦一度落淚，哭訴判決不公平，強調有影片證實4人被捕時，背囊中並無藏毒，認為他們是無辜。

盧榮輝胞姊盧樹好昨晚向傳媒發放錄音，形容當地司法制度「太恐怖」，家屬已失去信心。她說家屬早前去信特首林鄭月娥，要求她關注事件，並將拍攝到4人背囊未有搜出毒品的影片一併寄給她，但未知她是否看過。她又稱會與律師商討提出上訴，但形容現時已走投無路，促請林鄭月娥介入事件，「（4人）能否回來就全靠她」，不要讓4人被屈死在菲律賓監獄。

跟進事件的民主黨立法會議員涂謹申對裁決表示失望，批評是不公義及不能接受，質疑當地法院忽視案件合理疑點，只單方面相信菲警方供辭。他堅信4人無辜，會繼續尋求法律意見，希望中央及特區政府關注事件，令港人獲得合理審訊及公平公正裁決。

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