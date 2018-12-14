路署認灣仔繞道滴水微鏽 稱不礙通車

近日有傳媒報道繞道隧道內有滲水問題。路政署中環灣仔繞道高級工程師陳大志昨日在中西區區議會交通及運輸委員會中解畫，承認路政署人員巡查時有發現到鏽漬，又形容滲水情况類似水滴，但情况屬輕微，已即時叫承建商處理。惟有區議員問到，隧道內有多少處滲漏或何時發現滲漏問題，路政署都未有回應。

陳大志解釋，隧道建造容許有限度滲水，亦設排水系統，如滲水量超出限度，會要求承建商灌漿補漏，修補費用由承建商負責。陳稱，路政署以市民安全為首要，隧道滲水不會影響繞道通車安排。

委員會主席陳財喜表示，會發信予運房局長陳帆問責，亦要求當局要就滲水有一份完整報告，透明交代事件。

繞道造價達360億元，原定2017年底啓用，惟路政署代表昨到中西區區議會交代工程進度時，仍未交代通車確實日期，僅指會於明年首季之前。公益金百萬行明年1月初將在繞道舉辦，有區議員擔心工程未完成，舉辦活動或會有危險。

1月百萬行 通車日未交代

路政署中環灣仔繞道高級工程師張世光說，隧道內結構上已完工，現時正做系統測試、人員演練及一些小修小補的維修，並已取得消防處驗收證明，相信百萬行舉行時，隧道已非工地狀態。