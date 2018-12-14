梁國雄：裁決違法治 梁頌恆：判辭粗疏

梁國雄批評香港法院以「揣摩上意」方式，「奉人大常委決定為聖旨」，斥此等做法是違背法治，呼籲法官們要記得自己當初擔任法律工作者時，所許下的「擁護《基本法》」誓辭。

基本法沒禁 「是否可提公投？」

梁頌恆認為判辭的邏輯詭異，若以周家明法官的說法，「基本法沒有指明不可以做的事，便可以做，那我是否可以提出獨立公投？」而周官認為基本法沒有禁止設立「一地兩檢」，梁頌恆質疑1990年代基本法起草時沒有想過的問題，便可繞過基本法實行，不合邏輯，亦令基本法的效力被削弱。

一地兩檢關注組召集人兼公民黨立法會議員陳淑莊對判決感到失望，指判決再次確立中國憲法在基本法以上的地位，令基本法的效力褪色，亦反映本案的結果並非掌握在香港法院之中。陳指出，周官更確認人大常委會決定的效力等同釋法，就如「緊箍咒」指揮立法會立法，並令到香港法院無法挑戰該法例。

身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊認為，是次司法覆核源自一些人對基本法存在根本的誤解，及不接受人大常委會決定所致，硬要把政治立場拉上法庭。他說，不接受或不尊重人大常委會的地位和權力也是危險的，把兩制扭曲為一種脫離國家憲制體系的獨立體，結果可能令一國兩制徹底失敗，迫使中央實行一國一制。