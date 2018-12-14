若人大可隨意作約束香港決定 陳文敏：為香港法制開大洞

陳文敏強調，若人大常委會可以隨意作出約束香港的決定，會為香港法制「開很大的洞」，因為釋法起碼有程序可依，但決定「無任何限制、無任何準則」，涉及的範圍也很廣闊。他形容法官認為一地兩檢是例外情况的想法，只是「一廂情願」，又指法官只能籠統地說基本法沒有說不容許一地兩檢，但陳強調即使隨時代改變，不等於可以背棄基本法條文限制，法官今次未能處理基本法中有關中國法律不在香港實施的問題。

梁美芬：「決定」與釋法同具憲制地位

基本法委員會委員梁美芬認為，人大常委會的釋法和決定具同樣憲制地位，對香港一直具有約束力，何時使用釋法和決定只是方式問題，釋法是解釋法律含意，決定則是執行一些安排，例如政改方案。她強調常委會決定權並非無限，任何決定都要符合基本法和不偏離一國兩制基本方針，又形容常委會已經「很約制」，只在牽涉中央和香港關係才會頒下決定。

高院判政府勝訴的其中一個理由，是基本法沒有禁止一地兩檢；對於香港是否有權做任何基本法沒有明文禁止的事，例如公投，梁美芬承認，這牽涉中央對基本法以外剩餘權力的解讀，形容基本法「的確沒有說不可以（公投）」，指香港若能說服中央，也可以舉行公投，但公投內容不能違反基本法基本方針。