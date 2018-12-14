高院裁一地兩檢條例合憲 官：法院不應無視中國憲法 設內地口岸體現高度自治

運房局歡迎裁決 申請人有意上訴

運輸及房屋局歡迎裁決，表示會繼續在西九龍站實施「一地兩檢」，為乘客帶來最大便利。申請人梁國雄、郭卓堅和呂智恆則表明有意上訴（見另稿）。

高院法官周家明昨頒下判辭，指出本港法院作裁決時，不應無視憲法，或視之為無關重要，並同意政府一方所指，《基本法》內多個概念，例如國旗、國徽、國務院等，只能透過參考中國憲法作正確理解。《基本法》第158（1）條亦確立人大常委會解釋《基本法》時，擁有獨立的權力（free-standing power）。

接納內地專家意見：

人大決定對港法院有約束力

周官接納政府一方的內地法專家所指，中國憲法賦予人大權力，就議題是否符合「一國兩制」及《基本法》作決定，故人大決定對香港特區和法院有約束力；又稱申請人一方的內地法專家亦同意，人大決定「本質上」有解釋《基本法》的功能，形容人大決定在本案具極高說服力。

就申請人一方指「一地兩檢」條例有違《基本法》，周官指出，若認為《基本法》對「一地兩檢」安排有禁制效力，是忽視《基本法》是一份「具生命力的文件（living instrument）」。他認為，基本法為香港整體最大利益而設，應符合社會、經濟和政治的最新現實情况，從而有所成長和發展，以及因應持續的需要和情况作解釋和應用。他又認為，內地口岸區為清關、出入境和檢疫控制的目的，套用內地司法管轄權和法律的做法，對香港整體利益帶來好處，沒有違背基本法的立法原意，更正正體現香港實施高度自治，與內地的制度有所不同。

至於申請方爭議，一地兩檢應先交由基本法委員會考慮後，人大的決定或會不同；周官形容此說法不切實際，指人大決定經小心考慮，用以協助解釋基本法。

官稱是次裁決不等同可任意套用

周官表明，一地兩檢屬特殊情况，是一個史無前例及具迫切性的口岸工程，是次裁決不等於相關安排可重複套用於香港任何範圍上。

訟費方面，基於本案涉及重大公眾利益、申請人當中無私利，以及有可爭辯之處，周官毋須申請人支付訟費。然而，申請人之一梁頌恆因早前不必要地將立法會主席捲入訴訟，故須向對方支付訟費。

本案申請人依次為梁頌恆、梁國雄、郭卓堅、古俊軒和呂智恆，古俊軒於開審當日申請撤回覆核，獲法庭批准。

【案件編號：HCAL1160、1164、1165、1171、1178/18】

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