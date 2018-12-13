若有助中美貿易協議 特朗普稱會干預孟案

路透社引述特朗普表示，「如果我認為這對於有史以來最大的貿易協議來說是有利的，這是非常重要的事情。對國家安全有利的事情，如果我認為有必要，我肯定會干預。」特朗普說，白宮有與司法部交流過，而他尚未與中國國家主席習近平討論此事，不過「我的人（my people）」已有與中方官員談及此案。

稱若有必要再晤習近平

「我非常喜歡他」

特朗普還表示，中國政府在12月1日中美貿易戰停止升級後，恢復購買大豆，「我今天剛剛聽說，他們正在購買大量大豆。他們現在剛開始採購」。對於汽車進口關稅問題，特朗普稱，相信中國即將把美國汽車進口關稅稅率從目前的40%降至15%，「我認為，他們正在考慮立即、盡快做這件事」。特朗普表示，已經在通過電話磋商，「我們（中美）可能再次舉行會談。也許是雙方高級別官員的會談」，「如果有必要，我會與習近平主席再次會晤，我非常喜歡他，與他關係很好」。不過他沒有給予中美官員進一步會晤的時間表。他重申，在兩國能否達成協議一事明朗化之前，不會將中國輸美商品關稅由10%調高至25%。

中國外交部發言人陸慷昨日被問及「是否歡迎特朗普干預孟晚舟案」時回應，美方非常清楚中方在孟晚舟一案上的立場，「任何人士，特別是美國政府的領導人或高層人士，如果他們願意推動這件事朝着解決的正確方向發展，當然值得歡迎」。