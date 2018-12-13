加前外交官涉危害國安 京國安局審查

加國已與華交涉

《新京報》引述有關部門消息稱，加拿大公民康明凱因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，於12月10日被北京市國家安全局依法審查。康明凱是總部位於布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，他常在香港工作。杜魯多周二對加拿大傳媒稱，加拿大政府認為該事件「非常嚴重」。古德爾也表示，「加方對這一事件非常擔憂，將會不遺餘力地盡一切可能保證被捕的（康明凱）的安全。」

中國外交部發言人陸慷對此表示，「中國相關部門肯定會依法依規來處理」，又稱國際危機組織在中國境內沒有備案，「它的人員在中國從事活動，就已經違反了去年剛剛修訂的《境外非政府組織境內活動管理法》」。

前大使：或被中方視為間諜

康明凱曾任加拿大駐北京和駐香港的外交官，加拿大《環球郵報》報道，康明凱在駐北京使館從事的工作隸屬「全球安全報告項目」，致力於收集和分析與「戰略穩定和安全相關的信息」。加拿大前駐華大使趙普（Guy Saint-Jacques）承認該項目存在爭議，「如果你問中國官員，他們會認為康明凱從事的就是間諜活動」。