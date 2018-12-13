孟晚舟千萬加元保釋須戴腳鐐 2月再出庭 外交部：拘押一開始就是錯

華為昨日發表聲明稱，相信加拿大和美國的法律體系後續會給出公正結論，「正如我們一直強調的，華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。我們期待美國和加拿大政府能及時、公正地結束這一事件」。

列16保釋條件 官信不會潛逃

加拿大傳媒報道，卑詩省最高法院法官埃爾克（William Ehrcke）表示，相信孟晚舟是「一名受過良好教育的女企業家」，不會潛逃，並且不需要拘留她以確保她出庭。他要求孟晚舟遵守16項條件（見圖），包括只能住在她在溫哥華的住所、付費僱用保安公司獅門（Lions Gate）監控自己、交出護照、佩戴電子定位腳鐐等，批准她以1000萬加元保釋。加拿大聯邦檢控官重申反對孟獲保釋的意見，認為若她在美國被引渡和定罪，將面臨長期監禁，因此有動機逃離，還說孟有很多財力足以逃到中國，因為中美之間無引渡協議。

5組擔保人：丈夫經紀前同事瑜伽教練

埃爾克接納了包括孟的丈夫劉曉棕在內的5組擔保人，其中4組人交出共約300多萬（加元，下同）的擔保：當中包括地產經紀Robert Cheng，他2009年幫助孟晚舟在溫哥華買樓，以及協助她管理兩處房產，他願意拿出自己180萬房產作擔保，深信孟不會潛逃令他失去房產；兩名華為前同事Lee Lin與Ken Louie（夫婦），稱在1990年代就認識孟晚舟夫婦，並承諾交出他們名下房產的一半、約50萬作擔保；另有一名華為前員工的妻子Lee Shi，亦願意以其溫哥華市值600萬房產中的85萬作保；還有一名任職瑜伽教練的孟晚舟鄰居彭女士，與她相識23年，曾與孟一家去美國旅行，帶了5萬元的支票到法庭準備簽名。孟晚舟的律師馬丁（David Martin）讀出他們的宣誓書，稱「我們對於孟晚舟女士履行所有保釋條件有充分信心」。馬丁還轉述與孟的談話，稱她勤勉工作25年，若能保釋只有一個簡單心願，就是與丈夫和女兒一起生活。

美須60日內提引渡 逾期孟將獲釋

46歲的孟晚舟被美國控以多項欺詐罪，指她透過一間香港公司，違反美國對伊朗出口制裁令，該罪名最高可囚30年。檢控官早前指孟有意避開美國不去，法官則認為是「純屬猜測而且缺乏根據（entirely speculative with little foundation）」，表示在過去兩年不去美國是孟晚舟個人自由。法官稱加拿大須遵守國際公約處理法院保釋事宜，美國須在從她被捕的12月1日起計的60日內提出引渡要求，若美國不引渡，則孟到期可獲自由；孟晚舟須在明年2月6日再次出庭，屆時加拿大法庭將安排引渡聆訊的時間。法官最後感謝控辯雙方意見，「我相信每個人都同意，這是一件不尋常的案」。聆訊結束後，旁聽席上多人與劉曉棕握手道賀，劉步出法庭時對記者說「很開心」和「感謝」，沒有任何評論。

中國外交部發言人陸慷昨被問及事件時稱，「孟晚舟女士被拘押從一開始就是錯誤舉動。我們已經向加拿大和美國政府明確表明了立場，應當立即糾正錯誤，釋放孟晚舟女士。」

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