投訴警察課接毆打投訴升23%

首11月總投訴下跌2.6%

投訴及內部調查科總警司麥衞文表示，今年首11個月接到最多投訴的類別為「疏忽職守」，共有777宗，較去年同期的825宗下降5.8%。「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴共有367宗，較去年同期的361宗微升1.7%。上述兩大類的輕微投訴個案數字佔整體投訴84.5%。

最多投訴疏忽職守 777宗

至於嚴重投訴方面，「毆打」投訴共有150宗，與去年同期的122宗比較上升23%。麥衞文強調，雖然今年投訴個案上升，惟去年數字是過去10多年紀錄最低。在這150宗「毆打」投訴中，有146宗是和投訴人被捕的刑事案件有直接關係，當中有91宗個案屬有案件尚在審理中，有44宗因無法聯絡投訴人或投訴人主動撤回投訴，結果初步列作「無法追查」或「投訴撤回」，其餘11宗案件仍在調查。

另外，警方爆炸品處理課亦到監警會簡報。爆炸品處理課炸彈處理主任李展超表示，該課每年平均處理100至130宗爆炸品案件，而今年在灣仔沙中線地盤三度發現戰時炸彈，廣受關注。他說，1月27日發現的千磅重炸彈，是美軍70多年前投下的炸彈，需36小時才能成功處理，當中有10多小時用作疏散人群。

他稱，當時如炸彈爆炸，將破壞沙中線的鋼筋，附近商業大廈玻璃幕牆亦會爆裂，可幸炸彈最終銷毁。