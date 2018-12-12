梁國權稱三促禮頓交代遭拒 港鐵憂誹謗 不公開中科指控

沙中線紅磡站工程問題於今年5月被傳媒報道後，禮頓直至委員會聆訊開展後才有人員作供，交代事件。港鐵行政總裁梁國權昨承認，分別於今年6月至7月期間三度與禮頓人員會面時，要求禮頓就事件向公眾交代，亦有致電禮頓高層及禮頓母公司CIMIC的代表，並提出同樣要求，都被拒絕。

中科興業代表大律師陶榮問到，港鐵今年6月交予政府的報告中，為何抽起中科代表的指控。梁國權解釋，港鐵法律團隊於交報告限期前數天才與中科代表會面，而會面後港鐵律師表示，中科指工程涉及貪污，又對禮頓有嚴重指控，認為報告包括該部分內容會引致誹謗，有一定的法律責任，故決定不向公眾公開該部分，並交廉政公署跟進。梁說，交予政府的報告中有保留中科的部分。

承認港鐵未妥善記錄工程

梁國權亦承認，港鐵未有妥善記錄工程狀况及保存相關紀錄，認為可做得更好。惟委員會主席夏正民認為，在沙中線這個複雜又緊迫的工程，更牽涉大量流動的人員及機構下，保存紀錄似乎應是重要的事，否則容易對所有事失去控制。梁國權同意，指港鐵多年來有一套成功的管理系統，但不幸地沙中線紅磡站項目未能達到。