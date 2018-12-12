陳帆勒炒港鐵高層 黃唯銘翌晨遞信辭職

港鐵於今年發現6月交予政府的報告中螺絲帽數量有誤後，即時中止港鐵沙中線3名總經理級人馬的合約，包括時任沙中線總經理李子文、時任沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利、時任沙中線土木工程（東西線）總經理黃智聰。時任港鐵工務總監黃唯銘亦自行辭職，梁國權則將提早退休。

梁國權昨日透露，今年8月6日與港鐵主席馬時亨及運房局長陳帆開會，指出港鐵交予政府的報告內容有誤，他憶述陳帆會上要求港鐵立即解除港鐵項目團隊的高層職務。梁國權稱，就連續牆頂部細節的改動及報告內容有錯，令政府對港鐵高層失信心。雖然他認為應在事件所有事實與資訊在調查委員會中向公眾公開後，再決定是否解僱，但未有向陳帆與馬時亨提出這想法。

另3人有拿代通知金

黃唯銘稱無人要求下台

梁又憶述當天會後即與黃唯銘見面，提及政府預期港鐵應採取的行動，隔日凌晨即收到黃唯銘的辭職信。梁國權說，因黃唯銘自行辭職，故沒向他發放代通知金，其餘被即日中止合約的3人都有取得代通知金。

惟黃唯銘昨晨作供時則稱，與梁國權會面期間對方並無要求他下台。他表示辭職僅出於個人原因。