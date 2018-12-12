螺帽檢查清單 非工程期間記錄 黃唯銘稱港鐵後補紀錄如作假

傳媒於今年5月尾揭露沙中線紅磡站擴建工程中涉剪鋼筋，螺絲帽與鋼筋出現多個問題，政府遂於6月要求港鐵就此呈交報告，其後港鐵發現報告錯數螺絲帽數量，導致5名港鐵高層離任，包括黃唯銘。黃唯銘昨日表示，港鐵製作報告時，曾分別指示港鐵的設計團隊及建造團隊，個別計算地盤內的螺絲帽數量，認為如兩個團隊的數目有差別，就能發現到錯誤。最終遞交報告後，黃唯銘為研究站內的負載測試，親自檢視地盤相片時，才發現連續牆頂部設計有更改，沒有螺絲帽，繼而找出報告內的螺絲帽數量與實際有誤差。

連續牆頂部設計有改動

指地盤監督肯定知道

黃唯銘說，就港鐵團隊製作報告時，不知道連續牆頂部設計有改動感到驚訝，認為地盤內的監督人員肯定知道事件，但因紀錄不齊全，才令結果有誤。黃隨後向政府及港鐵主席馬時亨匯報事件，導致後來港鐵高層大地震（見另稿）。

報告除了螺絲帽數量有錯外，調查委員會聆訊期間再揭露，報告內所夾附的螺絲帽檢查紀錄清單，亦非工程期間製作，而是港鐵建造團隊今年準備報告時才後補製作。黃唯銘昨直指「任何後補紀錄都不可製造」，稱後補紀錄是「作假」，但認為團隊不明白後補即是作假，形容是他們一個「好大的無心之失」。

黃稱無詳細看文件

不知夾附後補紀錄

黃唯銘更表示，呈交報告予政府時並無詳細看夾附的文件，故不知道報告有夾附了該份後補紀錄，亦不知道港鐵團隊未有在工程期間記錄螺絲帽安裝檢查情况。

梁國權同稱不知紀錄為後補

港鐵行政總裁梁國權昨日緊接作供稱，他也說不知道紀錄為後補。港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利早前作供卻稱曾向黃及梁清楚說明該紀錄為後補，更指梁曾要求把紀錄夾附在報告，但被胡宏利拒絕，兩方說法有矛盾。

中科興業董事總經理潘焯鴻在聆訊曾表示，在2016年尾有與黃唯銘談及地盤有剪鋼筋事件，黃唯銘昨雖承認曾與潘焯鴻通話，但否認潘有提及剪鋼筋事件，指對方僅說出與禮頓有財政糾紛，他有指派下屬跟進，獲告知糾紛已解決。

委員會代表資深大律師Ian Pennicott指出，黃作為工程總監，當時要負責5條鐵路，包括南港島線、西港島線、觀塘延線、沙中線及高鐵項目。黃表示，僅會在各個工程開始及即將完結時有較多參與，並會交由項目團隊監控整個工程。而在沙中線項目中，黃唯銘稱主要依賴時任港鐵沙中線總經理李子文向其匯報。

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