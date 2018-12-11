專家：斜路泊車應扭軚向壆

外國職業司機泊車須塞木條

香港汽車會會長李耀培提醒，司機要緊守專業操守，免因疏忽造成意外。他說，車輛停泊斜路時，須拉緊手掣同時入波檔，因若手掣故障，亦可靠波檔齒輪鎖住車胎；若車泊路邊，司機可以向路邊安全方向扭軚，那麼「即使所有零件失靈，車也只會撞向路邊（路壆）」。

李耀培說，現時職業車司機考牌時不一定考斜路停泊，但他相信所有司機都有相關知識。而在外國，職業車司機停車後，須親自於車輪前塞一根三角木條，確保車安全停泊、不再移動。他又認為，涉事司機以身擋車是驚慌過度的表現，如不幸再遇類似事件，司機應大聲呼叫及截停後面車輛，隨後報警。

議員倡熙和街裝防撞欄

東區區議員鄭達鴻說，北角區內有多條斜路，包括出事的長康街、炮台山道、繼園街、明園西街等，稱曾在區議會會議上建議在涉事路段加裝路拱，以減低車速，當時建議遭否決。他又稱，昨日保母車剷入的一段熙和街應安裝防撞欄，一旦發生意外可減低傷亡。

東區區議員、立法會議員郭偉強說，長康街特別斜，以往曾收到街坊投訴，指曾有車落斜時速度較快、收掣不及，「嚇親過馬路嘅人」，會與運輸署商討改善方案。運輸署稱，根據《運輸策劃及設計手冊》，路拱主要用作限制車速不超過時速20公里，不建議於斜路使用，又指署方會因應警方調查結果，檢視長康街有關路段的狀况，如有需要，會實施合適改善措施。