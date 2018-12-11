遭擦過的士司機：車速快腳都軟

保母車衝落斜路時先後撞及兩輛的士，其中在長康街被撞的吳姓的士司機說，當時駕車沿堡壘街駛至長康街交界，欲轉右駛落英皇道，涉事保母車突然溜前，「擦到我架車，『砰』一聲，我就見到有個人喺車底」。他說當時保母車車速頗快，繼續打斜溜前，隨即聽到途人驚恐尖叫，吳稱受驚「腳都軟」。

意外中80歲姓何老婦當場斃命，其印傭事後返回現場了解情况，神情哀傷，死者兒子傍晚亦到場，其間手持亡母珠鏈及遺物，合十哀悼。何婦兒子稱，其母與兄長及印傭居於附近，母親行動自如，每日與家傭外出買菜，事發時疑印傭剛走開，其母在攤檔流連觀看，詎料飛來橫禍。

檔販捲車底 「自己爬出嚟」

位於意外現場熙和街附近、一間訂製廣告招牌店舖的負責人張先生說，事發時聽到「砰」一聲，隨即外出察看，發現保母車剷上行人路，多名途人捱撞倒地，求救聲四起。張先生立即上前，拉出在車旁伸手求援的檔販梁伯，幸梁伯無大礙。張形容事發一刻「驚心動魄」，自己平日間中會到店外散步小憩，幸事發時留在店內。

在熙和街經營雜貨檔的梁伯，意外一刻走避不及捲入車底，「自己爬出嚟」，手、鼻擦傷，其妻及伙計同告受傷送院。事後梁伯胞妹到現場了解，並向記者表示其兄嫂及伙計僅受輕傷，對此感到慶幸。

事發前停泊在肇事保母車後方的另一保母車司機表示，平日會與姓吳肇事司機打招呼，只知對方負責接載北角區內幼稚園學童。他稱，吳平日下車買午飯時，會將車泊在一小學門外。