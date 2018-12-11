無拉手掣車衝百米 4死3危 北角斜路溜前 司機以身阻擋捲車底命危

事發近下午2時，62歲保母車司機吳耀宗完成早上兩輪接載學童上學的工作後，將19座保母車停泊在長康街與堡壘街交界路邊準備交更。從現場拍得意外經過的車cam片段顯示，懷疑司機未有妥善拉上手掣便下車，保母車在關上車門一刻開始溜前，司機見狀立刻嘗試拉住保母車車身但不果，再以身體擋在車前，未幾他「消失」在片段中，被捲進車底。

保母車一直衝下100米斜路，其間將司機拖行20米，並與兩的士輕微碰撞，經過英皇道直衝至熙和街，「保齡球式」撞倒多人，再剷上璇宮大廈一地舖始停下。熙和街現場一片凌亂，大批傷者臥地待援，有被撞攤檔雜物散落一地，地上遺下大灘血漬，以及途人走避時遺下的鞋、袋等雜物。至昨晚有僧侶到場誦經，路邊插有香燭。

4死者逾七旬 警指現場非黑點

事件造成4死11人傷（見表），年齡介乎22至89歲，其中兩男兩女死者皆為長者，年齡介乎70至83歲，其中80歲何姓老婦當場死亡。另有3男危殆，包括擋車不果的保母車司機，他頭、頸、背受傷，昨晚留醫東區醫院深切治療部。食物及衛生局長陳肇始及勞工及福利局長羅致光晚上到東區醫院探望傷者，逗留近1小時。特首林鄭月娥對死者家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。

工程師：衝力達14噸 截停需6漢

港島交通部總督察（調查及支援組）辛倫欽稱，現場並非交通黑點，涉事保母車為棍波車，據現場消防同事發現，車上手掣沒有拉上，正循司機有否妥善拉手掣及手掣機件有無故障兩大方向調查。辛續稱，涉事司機昨早7時開工，至11時駕駛第二轉車，事發時準備收工交更；並稱長康街的斜度為8度。

工程師盧覺強說，根據運輸署資料，涉事路段斜度為1：8，他按路段斜度等因素分析，一輛重3噸半的保母車溜前時，其時速可達56公里、撞擊力重達13.7噸，足以撞破牆壁及馬路石壆。由於地心吸力會推行車輛，造成溜斜力，涉事路段溜斜力達到940磅。盧續稱成年男子最高抵受150磅，如要截停保母車估計需要6個人。

銅鑼灣消防局局長郭威信稱，意外中出動82名救援人員拯救，包括坍塌搜救專隊，當時有2男1女被困車底，分別於右後車輪、車底中間及右邊車頭位置，拯救過程約20分鐘。西灣河救護站主管（署任）歐陽宏建稱共派出11架次車輛，其中7人傷勢嚴重，主要骨折和大量出血。

高主教書院幼稚園部傅慧玲校長確認，事發前涉事保母車將該校學童安全送返學校，惟她指出，保母車是由家長自行聘請，並無與校方簽合約。傅稱校方得悉事件後感到「非常不開心」，至於意外會否影響未來數日學童上下課接送安排，她估計保母車公司會自行與家長聯絡。涉事保母車登記車主為溢興旅運有限公司，其負責人舒太到場了解時情緒激動，送院治理。

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