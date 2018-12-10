紅磡站料今鑿石屎 港鐵不安排採訪：適時公布

先鑿部分「指定」位置

政府代表路署現場監察

港鐵發言人表示，實地檢測將有政府代表，路政署連同其「監察及核證顧問」亦會協助監察工作和定期審核，確保過程公正及穩妥，但無交代政府3人專家顧問團及參與制定檢測計劃的港大學者會否在場監察。

田北辰籲設第三方監工

港鐵上周公布，建議鑿開沙中線紅磡站東西及南北走廊月台層板共80處位置，檢測石屎下的鋼筋及螺絲帽施工質量，而政府委託的專家早前已到紅磡站月台「劃位」揀選地點。80處包括24個涉及改動圖則的「指定」位置；另有56個位置是隨機抽樣，料檢查及重置最少需時16周。

田北辰說，據他了解，80個位置都有專隊負責，料今日會有10隊開工，換言之，即有10處會先開鑿，計及多重檢驗及事後復修，平均每10日會完成一位置。田北辰說，希望除政府或港鐵代表外，有獨立第三方監工，「以確認開鑿地方與建議的是否同一個位」，及監察驗鋼筋工序，建議可安排3名政府顧問「每人跟進3至4隊」。

林卓廷斥黑箱 促每日公布進度

至於需否每日公布鑿石屎檢驗結果，田說「有保留」，「結果一時有事、一時無事會好擾民」，認為24個「指定」位置完工後，由專家分析小結「再一併公布」已足夠。民主黨林卓廷則認為，檢驗結果須每日交代，稱事到如今「政府及港鐵已完全失信於公眾」。

有份參與制定檢測計劃的港大土木工程學系教授關國雄表示，24個位置、即紅磡站月台層板與連續牆連接位，早前被揭有超過3款設計，部分位置到底是用長鋼筋或用螺絲帽接駁，政府至今亦未掌握，料「第一鑿」會先了解工程設計。關說24處挖掘深度只約10厘米，「對結構影響不大」。