司機：每程200元 4客方回本

營運方大購七人車

擬開港市區到長隆線

可行經港珠澳大橋的跨境出租車配額有150個，截至上月底，運輸署共發出99個，由19間營辦商持有。不過並非每間營辦商均有營運相關路線，有業內人士透露，部分營辦商在取得許可證後，會將配額出租予其他較大型的營辦商，每個配額每月租金約1萬元。

記者本月初從珠海乘搭七人車回港，司機透露，現時經營大橋跨境出租車的都是大型營辦商，但客量不多，有時全車只有一兩名乘客，但私家車每次行大橋須付150元人民幣路橋費，加上人工、油費等，每次要有4名乘客才夠應付成本。但他預計，稍後會有更多廣東省以外旅客來參觀大橋，公司已購入60多輛七人車，並已取得兩地牌，估計稍後會開辦香港市區往返珠海長隆度假區的線路。

本報記者試搭 近全程超速

記者當日乘搭從珠海到香港、以及從香港往珠海兩程車，除了記者外，均另有一名乘客同車。其中在香港往珠海的旅程中，同行乘客表示平時多數會搭船到珠海，但此行想體驗港珠澳大橋，因此乘七人車到珠海口岸。被問及回港時會否乘七人車，他笑着搖搖頭，稱還是會搭船，「船可直接回到市區，方便一些」。

在大橋行駛期間，七人車司機幾乎全程超速，當日大橋限速100公里，司機大部分時間以時速約120至140公里行車，半小時就從機場抵達珠海口岸。