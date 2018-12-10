大橋七人車泥鯭式載客　運署：條例禁按人頭收費　營運商：租車旅社提供服務沒問題

環島中旅永東營運

機場大橋口岸設櫃位

赤鱲角機場內有多個跨境車營辦商的櫃位，出售前往內地的七人商務車票，鄰近機場的港珠澳大橋通車後，營辦商開通了新線路，經大橋載客到珠海、中山等地。記者本月初以乘客身分到售票櫃位查詢，其中冠忠環島、中旅汽車及永東直巴的職員均表示，有按人頭收費、直達珠海口岸的七人車票，票價150至200元。環島職員更力銷七人車較直通巴優勝，由於當時是周六傍晚，職員稱傍晚在香港口岸過關的旅客很多，乘搭七人車不用下車排隊過關，「你試過一次，下次也會返轉頭」。記者以200元購買一張車票，約半小時後，一輛七人車到候車處接載記者與另一男乘客到珠海口岸。

珠海口岸同樣有跨境七人車以同樣方式營運，在珠海口岸的售票大堂，有專門櫃位售賣來港的直通巴及七人車車票，乘客可選擇乘七人車往香港機場或迪士尼樂園，每人收費200元人民幣。記者購票後到候車區上車，見到候車區已有5輛七人車排隊等待上客。與記者同車的是一名到香港機場搭飛機的女客，她一路上不時拿出相機拍攝橋上風景。

來往珠海港機場迪士尼

要經營跨境出租車服務，除要有兩地車牌，還要向運輸署申請跨境出租汽車許可證，證件會指定車輛可經什麼口岸出入境，其中可經港珠澳大橋的跨境出租汽車許可證配額共有150個，截至上月底，運輸署已發出99個。記者乘搭的兩輛七人車，均持有大橋的出租汽車許可證（見另稿）。

運輸署回覆表示，根據出租汽車許可證的發證條件，出租汽車許可證持證人不得同時就一輛私家車，向多於一名租用人分別收取費用，以提供出租汽車服務，即俗稱的「釣泥鯭」。根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，若違反該出租汽車許可證的任何條件，即屬犯罪，可處罰款1000元及監禁6個月，運輸署長亦可將出租汽車許可證取消。

署方又稱，暫無接獲有關港珠澳大橋跨境出租汽車按人頭收費的投訴，若發現有懷疑違規經營未獲批准服務的情况，署方將轉介執法部門跟進。

運署指非持牌者營運同須遵例

永東直巴副總經理蔡順基認為，法例只是規定取得跨境出租車牌照的汽車公司不可按人頭收散客費用，其公司是將七人車租予該集團旗下的旅行社，再由旅行社營運跨境出租車服務，認為旅行社按人頭向散客售票的做法沒有問題。運輸署表示，即使不是由持牌人營運，任何人使用或駕駛有關車輛，都要遵守許可證的發牌條件。

其餘兩間營辦商，包括冠忠環島和中旅汽車，至截稿前未有回覆。

律師：警不能珠海「放蛇」難蒐證

大律師陸偉雄表示，從香港出發的車輛，可靠警方「放蛇」執法，但若車輛從珠海出發則有灰色地帶，因為「釣泥鯭」的過程是在內地發生，加上本港警方不能到珠海跨境「放蛇」，難以取得證據執法。

明報記者

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